ELMS, Spa, Libres 1 : United Autosports déjà aux commandes !

Les deux voitures les plus rapides déjà mercredi lors des essais privés occupent de nouveau les deux premières places après les 90 premières minutes d’essais libres officiels de ces 4 Heures de Spa. A ce petit jeu, l’ORECA 07 #22 de United Autosports de Filipe Albuquerque a été la plus rapide. Il devance Ben Hanley sur l’ORECA 07 #21 de DragonSpeed d’un peu plus de 4 dixièmes et l’ORECA 07 #28 Idec Sport (Paul-Loup Chatin) de 0.605 seconde. Deux autres ORECA suivent, la #38 de Jota et la #31 de Panis Racing.

La Ligier JS P320 #2 de United Autopsorts permet à l’équipe britannique de faire le doublé LMP2 / LMP3. DKR Engineering place la première Duqueine M30 – D08, la #4, à la seconde place devant la Ligier JS P320 #8 de RealTeam Racing.

En GTE, la Porsche 911 RSR #77 de Proton Competition signe le meilleur temps devant une Ferrari 488 GTE, la #83 des filles d’Iron Lynx et la #93, la seconde Porsche 911 RSR Proton Competition.

A noter que trois voitures n’ont pas de temps : l’ORECA 07 #20 de High Class Racing, la Ligier JS P320 #11 d’EuroInternational et la Duqueine M30 – D08 #7 de Nielsen Racing…

Les chronos sont ICI.

Les pilotes Bronze auront une séance un peu plus tard dans la journée, à 15 h 35. Tous les pilotes ont maintenant rendez-vous demain à 10 h 35 pour la 2e séance d’essais libres !