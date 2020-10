ELMS : quatre titres restent encore à distribuer

Certes, le suspens n’existe plus au niveau du nom du champion de l’European Le Mans Series avec la domination éclatante de United Autosports. Cependant, tout n’est pas joué pour la 2e place des LMP2, les titres Equipes et Pilotes LMP3, mais aussi GTE. Cela a son importance car des “billets” pour Le Mans sont à la clé. Le dénouement aura lieu le 1er novembre sur le superbe circuit de Portimão, au Portugal…

United Autosports a décroché les titres Equipes et Pilotes avec Phil Hanson et Filipe Albuquerque (ORECA 07 #22) grâce à la 4e victoire de l’écurie cette année, la troisième consécutive du duo. Le seul suspens concerne la 2e place du championnat car elle donnera aussi un ticket pour les 24 Heures du Mans. Pour le moment, Alex Brundle, Job van Uitert et Will Owen (57 points) sur l’autre United (ORECA 07 #32) sont les mieux placés mais, mathématiquement, trois équipes (roulant avec des ORECA 07) peuvent leur chiper leur bien : Cool Racing (Nicolas Lapierre, Alex Coigny, Antonin Borga, 37 points), Graff (Thomas Laurent, James Allen et Alexandre, 37 points), Panis Racing (Will Stevens, Julien Canal, Nico Jamin, 36).

Robert Wheldon, Tom Gamble et Wayne Boyd sur la Ligier JS P320 #2 de United Autosports ont conservé la tête des LMP3 avec 68 points, mais voient l’un des vainqueurs de Monza, Martin Hippe (Ligier JS P320 #13 Inter Europol Competition), revenir à 10 longueurs. David Droux et Esteban Garcia (Ligier JS P320 #8 Realteam Racing) sont à 18 points, Niko Kairi (Ligier JS P320 #11 Eurointernational) à 19.

En GTE, Kessel Racing (David Perel et Michael Broniszewski Ferrari 488 GTE #74) a repris un peu d’air en tête des Equipes (et des Pilotes) grâce à sa victoire sur les terres de Ferrari. Proton Competition suit à la 2e place à seulement sept points (Alessio Picariello, Christian Ried et Michele Beretta Porsche 911 RSR #77). Les filles de la Ferrari 488 GTE #83 d’Iron Lynx occupent une belle 3e place, mais n’ont plus aucune chance pour le titre. Tout se jouera donc au niveau Equipes et Pilote entre Kessel Racing et Proton Competition.

Messieurs, faites vos jeux et rendez-vous le 1er novembre pour connaitre les champions et les heureux invités aux 24 Heures du Mans en sachant que Iron Lynx a déjà décroché le précieux sésame grâce à son titre en Michelin Le Mans Cup !