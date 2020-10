ELMS : présentation de la manche de Monza

La quatrième manche de la saison 2020 de l’European Le Mans Series se déroulera ce week-end dans le cœur du Temple de la Vitesse, sur l’Autodromo Nazionale di Monza. Monza est le circuit le plus rapide du calendrier ELMS et le deuxième circuit le plus ancien du monde encore en activité, le premier étant celui d’Indianapolis.

Épreuve : les 4 Heures de Monza.

Circuit : 5,793 km , 11 virages. Créé en 1922, l’Autodromo Nazionale di Monza est le troisième circuit à avoir été construit dans le monde après Brooklands au Royaume-Uni, qui n’est plus en activité et Indianapolis aux Etats-Unis. Le circuit de Monza a ouvert ses portes officiellement le 3 septembre 1922 pour le Grand Prix d’Italie. En 1954, le circuit a été rénové pour aménager un tracé de 5.750 km et un ovale de 4.250km. Les deux circuits combinés formaient un tracé long de 10km. L’ovale n’est plus utilisé depuis le tragique accident ayant entrainé les décès de Wolfang Von Tripp et de 15 spectateurs en 1961.

Date : du 9 au 11 octobre 2020

La liste des engagés :

Retrouvez l’article sur les 34 engagés

CLIQUEZ ICI pour découvrir la liste des engagés

Le programme :

Essais Libres 1 : vendredi 9 octobre de 11 h 50 à 13 h 20

Essais Libres 2 : samedi 10 octobre de 9 h 00 à 10 h 30

Qualifications : samedi 10 octobre de 13 h 40 à 14 h 30

Course : dimanche 11 octobre, départ à 11 h 00, arrivée à 15 h 00

CLIQUEZ ICI pour le programme complet

Les courses de support :

Michelin Le Mans Cup, Ligier European Series

Live Timing & Résultats :

Sur le site de l’ELMS ICI

Classement du championnat

United Autosports a encore creusé les écarts grâce à sa victoire au Castellet 240. L’équipe britannique domine ce championnat 2020 de l’European Le Mans Series avec trois victoires (et trois pole positions) en autant de courses dont deux pour le même équipage. Avec leur succès en France, Phil Hanson et Filipe Albuquerque (ORECA 07 #22) sont en tête du championnat Pilotes avec 68 points devant leurs coéquipiers Alex Brundle, Job van Uitert et Will Owen (39 points). Ces derniers voient revenir les hommes de G-Drive Racing (Aurus 01 #26), Mikkel Jensen et Roman Rusinov, avec 36 unités soit une longueur d’avance sur les pilotes Graff à savoir Thomas Laurent, James Allen et Alexandre (ORECA #39). A noter que les pilotes Panis Racing (Will Stevens, Julien Canal, Nico Jamin), après deux belles courses, sont 5e avec 27 points.

Avec plus d’une victoire d’avance pour United Autosports (29 points), on voit mal qui les empêchera de coiffer la couronne 2020. Le suspens sera plus autour de la place de vice-champion ELMS qui offre, également, une invitation aux 24 Heures du Mans 2021 !

Robert Wheldon, Tom Gamble et Wayne Boyd sur la Ligier JS P320 #2 de United Autosports ont conservé la tête des LMP3 avec 52 points, mais voient les vainqueurs du Castellet 240, David Droux et Esteban Garcia (Ligier JS P320 #8 Realteam Racing), revenir à 14 points. Duncan Tappy et Andrew Bentley (United Autosports #3) suivent avec 34 points, soit un de plus que Nigel Moore et Martin Hippe (Inter Europol Competition #13), tous en Ligier.

En GTE, Kessel Racing a été rejointe en tête des Equipes par Proton Competition suite à la 2e place de l’écurie allemande au Castellet. Alessio Picariello, Christian Ried et Michele Beretta (Porsche #77) et David Perel et Michael Broniszewski (Ferrari #74) sont à égalité avec 56 points. Les vainqueurs du Castellet 240, Duncan Cameron, Aaron Scott et Matthew Griffin (Ferrari #55 Spirit of Race) sont 3e (40 points).

Où regarder les 4 Heures de Monza

Cette quatrième manche de la saison se déroulera à huis clos et les fans auront, comme pour les courses précédentes, l’opportunité de suivre les qualifications et la course en intégralité sur la chaîne YouTube de l’ELMS et la page Facebook de la série.

Endurance-Info vous avertira également des streamings.

Le mot du directeur de course (site ELMS) :

Eduardo Freitas sera à nouveau aux commandes de la Direction de Course pour les 4 Heures de Monza, voici son ressenti sur ce circuit.

« Monza, plus connu sous le nom de Temple de la Vitesse, est un circuit qui requiert beaucoup d’accélération et donc la consommation de carburant est un facteur clé. Les équipes doivent prendre en compte leur consommation d’essence qui sera un élément déterminant pour le résultat à la fin de la course. Monza est également connu pour être un tracé très exigeant et qui ne pardonne pas. Contrairement aux circuits plus récents, les dégagements et les bac à graviers du tracé italien peuvent coûter cher aux pilotes.

Ce sera une course intense, surtout avec le nombre de voitures en piste. Les prétendant aux différents titres sont encore nombreux donc nous pouvons nous attendre à une belle bataille. »

Les records du tour à battre :

LMP2 : Job van Uitert – 1m36.979 – Aurus 01-Gibson – 12/05/2019

LMP3 : Damiano Fioravanti – 1m45.790 – Norma M30-Nissan – 12/05/2019

LMGTE : Matteo Cairoli – 1m48.016 – Porsche 911 RSR – 12/05/2019

Les faits et les chiffres :

Il s’agira de la quatrième édition des 4 Heures de Monza, la première s’étant déroulée en mai 2017. Avant cette date, la manche italienne de l’ELMS se déroulait à Imola.

G-Drive Racing a jusqu’ici remporté toutes les éditions des 4 Heures de Monza. Memo Rojas, Léo Roussel et Ryo Hirakawa ont été victorieux en 2017. Roman Rusinov, Andrea Pizzitola et Jean-Eric Vergne ont gagné l’édition 2018 et en 2019, Rusinov a été rejoint par Job Van Uitert et Norman Nato.

En LMP3, Eurointernational a décroché la victoire à deux reprises : en 2018 avec Kay Van Berlo et Giorio Mondini puis en 2019 avec Mikkel Jensen et Jens Petersen.