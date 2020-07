ELMS, Paul Ricard : United Autosports s’impose sous le soleil varois

Enfin ! La reprise d’un championnat majeur en France était attendue depuis un bon moment et c’est désormais chose faite. Les 4 Heures du Castellet ont lancé la saison European Le Mans Series 2020 et si les spectateurs n’ont pas pu faire le déplacement pour cause de Covid-19, le spectacle était au rendez-vous de ces quatre heures de course.

A l’issue des 132 tours de course, Job van Uitert, Will Owen et Alex Brundle ont imposé l’ORECA 07/United Autosports. Le team anglo-américain de Zak Brown, présent sur place, et Richard Dean, a dominé la semaine avec ses deux ORECA 07. La #22 de Hanson/Albuquerque avait elle aussi un bon coup à jouer pour la victoire mais une crevaison a relégué le tandem au pied du podium.

Si United Autosports a été l’équipe en forme, elle n’a pas été la seule. Le Graff Racing de Pascal Rauturier a réalisé la course parfaite avec l’ORECA 07 de James Allen, Alexandre Cougnaud et Thomas Laurent. Sans faire de bruit, le trio de la #39 a parfaitement rempli sa mission pour terminer à 17s des vainqueurs.

La dernière marche du podium est revenue à l’Aurus 01 01/G-Drive Racing de Nyck de Vries, étincelant au volant, Roman Rusinov et Mikkel Jensen. Il faudra compter sur le team russe lors des prochains rendez-vous. Il aura manqué 4s pour arracher la 2e place.

Le top 5 est complété par l’ORECA 07/Cool Racing de Lapierre/Borga/Coigny. Pour ses débuts en Endurance, Richard Mille Racing peut être pleinement satisfait de la course de Tatiana Calderon, très à l’aise au volant, et André Negrao. L’ORECA 07 #50 a pris une prometteuse 6e place. Du côté des LMP2 équipées de gommes Goodyear, la mieux classée d’entre elles est l’ORECA 07/Algarve Pro Racing de Duval/Lancaster/Enqvist, 7e. L’unique Ligier JS P217 en piste, celle d’Inter Europol Competition, a pris la 8e place, devant DragonSpeed.

Ce premier meeting de la saison est à oublier pour IDEC Sport Racing (problème électronique), Panis Racing (sortie de piste sur problème mécanique), Duqueine Team, High Class Racing et BHK Motorsport.

United Autosports a également fait parler la poudre en LMP3 avec le succès de la Ligier JS P320 de Wayne Boyd, Tom Gamble et Robert Wheldon. En fin de course, Boyd a trouvé l’ouverture sur une autre Ligier JS P320, celle de Inter Europol Competition de Moore/Hippe qui a terminé à 4s. RLR MSport complète le podium. On trouve ensuite Realteam Racing et Graff #9. Sixième place pour la Ligier du team Eurointernational, champion en titre. Les Duqueine D08 LMP3ont souffert avec une 8e place en guise de meilleur résultat pour Nielsen Racing (Hodes/Grist/Crews), deux places devant DKR Engineering.

De part le nombre de 488 GT3 au départ (6 sur 9 GTE), on attendait plutôt la victoire d’une GT italienne mais c’est finalement la Porsche 911 RSR/Proton Competition de Alessio Picariello, Christian Ried et Michele Beretta qui s’est imposée devant la Ferrari 488 GTE/Kessel Racing de Broniszewski/Cadei/Perel. Belle troisième place des féminines Michelle Gatting, Rahel Frey et Manuela Gostner sur la Ferrari 488 GTE/Iron Lynx. L’Aston Martin Vantage GTE/AMR de Dalla Lana/Gunn/Lauda a abandonné en fin de course, tout comme l’ORECA 07/High Class Racing.

Cette première course de la saison a tenu toutes ses promesses. Place maintenant à Spa-Francorchamps le mois prochain…

Le classement de la course est ici