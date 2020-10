ELMS : Paul-Loup Chatin positif au Covid-19

D’après le site IDEC Sport :

Paul Loup Chatin, pilote de l’Oreca 07 n°28 d’IDEC SPORT déclare forfait suite à un test positif à la COVID-19 en amont des 4 Heures de Monza. Le nom de son remplaçant sera communiqué ultérieurement.

Afin de se rendre en Italie pour les 4 Heures de Monza et en respect du protocole mis en place par l’European Le Mans Series et le circuit de Monza, ainsi que pour répondre aux recommandations du gouvernement italien, Paul Loup Chatin a effectué un test coronavirus PCR en France. Ce test s’est avéré positif et le pilote français a effectué un deuxième test qui a confirmé ce résultat.

Paul Loup Chatin n’a été en contact avec aucun des membres de l’équipe Idec Sport, et est actuellement à l’isolement chez lui en France.

Le nom du pilote remplaçant pour les 4 Heures de Monza, quatrième manche de la saison European Le Mans Series 2020, sera annoncé ultérieurement.

Nicolas Minassian, directeur sportif d’Idec Sport : « Après un premier test positif nous avons eu la confirmation ce matin que Paul Loup ne pourra pas se déplacer à Monza et participer à la course ce weekend. Il est aujourd’hui en isolement à son domicile. Il n’a pas de symptômes et se porte bien. Nous avons hâte de le retrouver à Portimão. »