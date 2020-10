ELMS, Monza : Nicolas Minassian chez IDEC Sport

D’après le site IDEC Sport

Paul-Loup Chatin , testé positif à la Covid-19, sera remplacé par l’ancien pilote professionnel Nicolas Minassian. Même si Paul-Loup est absent, l’écurie est tout de même présente à Monza puisqu’il n’a été en contact avec aucun membre de l’équipe. Le français est à l’isolement chez lui et sera remplacé par le directeur sportif IDEC SPORT et ancien pilote Peugeot Sport, Nicolas Minassian.

« Je ne suis pas souvent dans une voiture de course ces derniers temps mais je me suis éclaté ce matin et je vais faire du mieux que je peux. Je n’ai aucune prétention d’être le plus rapide, ça serait être arrogant. Je vais prendre le volant et je suis vraiment heureux de faire la course. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut faire des courses dans des voitures pareilles et le faire chez IDEC SPORT c’est parfait, » explique Nicolas Minassian. « Je vais essayer de faire le maximum pour mes coéquipiers, pour le team. Je pense qu’en plus du rythme en piste ça va être une course à stratégie, surtout ici avec un circuit à l’ancienne où il y a beaucoup d’action. À nous d’être forts. »

Toute l’équipe a une pensée pour Paul-Loup qui devra suivre la course devant son écran, comme tous les fans, puisque le meeting se déroule à huis clos.

Après les essais privés d’aujourd’hui. Les concurrents de l’ELMS rouleront demain matin pour les essais libres 1 (11h40-13h10) et samedi pour les essais libres 2 (9h-10h30). Les qualifications auront lieu samedi après-midi de 14h20 à 14h30 pour les LMP2. La course débutera dimanche à 11h00.