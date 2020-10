ELMS, Monza, Libres 2 : United Autosports se montre avant la qualif

La 2e séances d’essais libres des 4 Heures de Monza a eu lieu ce matin à 9 heures. Alors que United Autosports, les derniers vainqueurs des 24 Heures du Mans en LMP2, n’avait pas encore signé le moindre meilleur temps, l’équipe britannique s’est rappelée au bon souvenir de tout le paddock à quelques heures des qualifications.

Felipe Albuquerque (ORECA 07 #22) a été le plus rapide et devance d’un peu plus de trois dixièmes Ben Hanley (ORECA 07 #27 DragonSpeed). Nicolas Jamin sur l’ORECA 07 #31 de Panis Racing signe le troisième temps devant Nicolas Lapierre (ORECA #37 Cool Racing) et Anders Fjordbach (ORECA #20 High Class Racing) à qui nous avons consacré une interview ce matin (ICI).

En LMP3, Niko Kari (Ligier JS P320 #11 EuroInternational) a été le plus rapide devant les Ligier #3 de United Autosports et #9 de Graff.

Chez les GTE, on a repris les mêmes qu’hier à savoir un Richard Lietz très en forme sur la Porsche 911 RSR #93 de Proton Compétition. Il précède, comme lors des Libres 1, la Ferrari 488 GTE #60 d’Iron Lynx et l’autre Porsche 911 RSR, #77, de Proton Competition.

Il y a eu deux drapeaux rouges : le premier pour la Ligier JS P320 #8 de RealTeam Racing qui a perdu de l’huile avant de finir dans le bac à graviers. Le second pour un incident impliquant la Ligier JS P217 #34 d’InterEuropol International. La séance a d’ailleurs été quelque peu écourtée.

Les chronos sont ICI

Place aux qualifications maintenant à 13h40 pour les qualifications à suivre ICI