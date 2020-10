ELMS, Monza : l’Aurus G-Drive Racing retardée

Alors que l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing avait encore une chance de jouer le titre ELMS, la course de la #26 a été compromise dès le départ donné sur une piste humide. En effet, Roman Rusinov au volant a été percuté dès la première chicane après la ligne droite des stands par Alexandre Cougnaud. Coincé sur une “banane” au niveau de cette chicane, le pilote russe a réussi à se dégager, mais un tour a déjà été perdu et la Safety Car est entrée en piste.

Pendant ce temps, l’ORECA 22 de United Autosports a fait un tout droit au premier virage également, Phil Hanson est tombé à la 11e place. Nicolas Jamin (ORECA #31 Panis Racing) a été surpris par Jonathan Hirschi (ORECA #30 Duqueine Team) au moment du restart, le Français abimant son capot avant et passant alors par les stands. Il est 10e. A noter aussi la sortie de piste la Ligier JS P320 #15 de RLR MSport.

Après 20 minutes de course, l’ORECA 07 #20 de High Class Racing est en tête devant l’ORECA #24 d’Algarve Pro Racing et l’ORECA #37 de Cool Racing. La Ligier JS P320 #2 de United mène le LMP3, la Ferrari 488 GTE #55 de Spirit of Race est en tète des GTE.