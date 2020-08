ELMS, Le Castellet 240 : United Autosports s’impose sur le fil !

United Autosports reçu cinq sur cinq en 2020 ! Le team anglo-américain a une fois de plus marqué de son empreinte l’European Le Mans Series après ses deux succès en WEC cette année. Le Castellet 240 marque la troisième victoire consécutive de United Autosports et la deuxième de Filipe Albuquerque et Phil Hanson. Pour faire court, le team de Zak Brown et Richard Dean est invaincu cette année. Realteam Racing ouvre son compteur en LMP3 et Spirit of Race rafle la mise en GTE.

Que dire de cette course varoise, qui remplaçait au pied levé Barcelone, si ce n’est qu’elle a tenu toutes ses promesses… Les organisateurs ont fait le pari d’une arrivée en nocturne et bien leur en a pris. La pluie du début de course a semé un peu le trouble et les conditions météorologiques ont bien failli mettre à mal les plans de l’équipage de la #22 quand Phil Hanson a chaussé les slicks alors que la piste était encore humide. L’ORECA 07 a chuté dans la hiérarchie et personne n’aurait misé une pièce sur la #22, pas même le commentateur belge de la course. La première voiture de sécurité (pour dégager des débris) a eu un effet salutaire sur la #22 en slicks sur une piste encore humide. Après des relais sans faille de Phil Hanson sur une piste encore humide, Filipe Albuquerque a été une nouvelle fois impérial dans le trafic en dépit d’arrêts plus longs que la concurrence dans les stands. On a fait le choix de changer le pneu avant gauche lors du dernier arrêt (manoeuvre courante lors de la venue du championnat le mois dernier) et le Portugais a remonté l’ORECA 07/G-Drive Racing de Jean-Eric Vergne à 9 minutes du damier. Le Portugais trouvait rapidement l’ouverture dans le trafic sur le Français qui ne pouvait rien faire. La tête changeait de camp à 3.40 mn de l’arrivée.

G-Drive Racing n’a pourtant rien à se reprocher avec des arrêts cinq étoiles. Il aura manqué un rien pour aller arracher la première victoire de la saison. La seule frayeur a été la petite figure du double champion Formula E après la mi-course. Nicklas Nielsen, Roman Rusinov et ‘JEV’ devront attendre pour les 25 points.

Déjà sur le podium le mois dernier sur le même circuit avant d’écoper d’une pénalité, Graff tient un deuxième podium de suite après Spa. Thomas Laurent, Alexandre Cougnaud et James Allen terminent à 12s de la tête. La victoire tourne autour de l’équipe de Pascal Rauturier. De bonne augure avant Le Mans.

A mi-course, Panis Racing tenait la faveur des bookmakers en menant assez facilement la course avec des gommes Goodyear au rendez-vous. La dernière neutralisation n’a permis d’aller chercher ce premier bouquet de la victoire tant attendu et Stevens/Canal/Jamin doivent se contenter du pied du podium. Comme pour Graff, Panis Racing répond présent depuis le début de saison.

Chez Algarve Pro Racing, également en Goodyear, on a connu une grosse chaleur quand Loïc Duval s’est retrouvé sur le toit après Signes. Le Champion du Monde d’Endurance 2013 s’est fait percuter par une LMP3 qui elle-même venait d’avoir un contact avec une autre auto. Plus de peur que de mal pour Loïc qui a pu s’extraire seul sans bobo mais l’équipe portugaise va avoir du travail pour remettre l’ORECA 07 en état. Tous les espoirs ont reposé sur la voiture soeur de Aubry/Trummer/Falb qui est rentrée dans le top 5.

Le Castellet 240 marque le meilleur résultat d’une Ligier JS P217 cette saison avec la 6e place d’Inter Europol Competition devant les champions en titre IDEC Sport. La course a été plus compliquée pour la seconde ORECA 07/United Autosports à cause d’un mauvais choix de pneus même si en fin de course Job van Uitert s’est offert le meilleur tour en course (1.43.060). A noter que 14 des 15 LMP2 ont vu le damier.

Si la course a été disputée jusque dans les derniers instants en LMP2, il en a été de même en LMP3. Realteam Racing et United Autosports ont bien bataillé mais cette fois c’est l’écurie suisse soutenue techniquement par TDS Racing, qui est sortie victorieuse. Le Castellet 240 marque la première défaire de United Autosports en LMP3 cette année. David Droux, une nouvelle fois très bon, et Esteban Garcia ouvrent leur compteur avec 2.186s d’avance sur une autre Ligier JS P320, celle de Bentley/Meyrick. Avec un arrêt supplémentaire pour marquer une pénalité, Hippe/Moore (Inter Europol Competition) terminent sur la dernière marche du podium à seulement 5.816s des vainqueurs du jour. On retrouve quatre Ligier JS P320 dans le top 4. Nielsen Racing (Hodes/Grist/Crews) est la mieux classée des équipes roulant en Duqueine D08 au 5e rang.

Le début de saison n’avait guère tourné à l’avantage de Spirit of Race (abandon au Paul Ricard, 5e à Spa) mais l’écurie suisse managée par AF Corse s’est imposée grâce aux trois compères Matt Griffin, Aaron Scott et Duncan Cameron. La Porsche 911 RSR/Proton Competition de Picariello/Ried/Beretta a bien essayé de donner le change mais plusieurs petites figures n’auront pas permis de faire mieux qu’une 2e place à 25s des lauréats du jour. Un moment en tête, les féminines de Iron Lynx (Gostner/Frey/Gatting) montent sur la 3e marche du podium.

Sur les 34 autos au départ, 31 ont vu l’arrivée (28/36 en juillet), ce qui prouve une fois de plus la solidité des équipes et des pilotes de l’European Le Mans Series.

