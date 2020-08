ELMS : présentation de la manche de Spa-Francorchamps

Après la manche d’ouverture de la saison, les 4 Heures du Castellet, l’European Le Mans Series prend la route de Spa-Francorchamps. Présentation de cette 2e course de l’année 2020…

Épreuve : les 4 Heures de Spa-Francorchamps

Circuit : Spa-Francorchamps, circuit de 7,004 km , 19 virages

Date : du 7 août au 9 août 2020

Le programme :

Essais Libres 1 : vendredi 7 août de 12 h 15 à 13 h 45

Essais Libres 2 : samedi 8 août de 10 h 35 à 12 h 05

Qualifications : samedi 8 août de 14 h 30 à 15 h 26

Course : dimanche 9 août, départ à 11 h 00, arrivée à 15 h 00

Les courses de support :

Michelin Le Mans Cup, Ligier European Series, Ferdinand Cup

Live Timing & Résultats :

La liste des engagés :

Retrouvez l’article sur les 40 engagés. A noter que plusieurs concurrents (comme Jota par exemple) seront présents pour préparer aussi la manche WEC qui se déroulera sur le même circuit le week-end prochain…

Les records du tour en course à battre…

LMP2: Phil Hanson – 2m04.674 – Oreca 07 Gibson – 22/09/2019

LMP3: David Droux – 2m16.153 – Norma M30-Nissan – 22/09/2019

LMGTE : Alessandro Pier Guidi – 2m183.658 – Ferrari F488 GTE EVO – 22/09/2019

Histoires et chiffres clés

L’histoire de l’Endurance à Spa-Francorchamps débute dans les années 20 avec la première course des 24 Heures de Spa. Entre 1966 et 1975, Spa accueille une manche du World Sportscar Championship avec une course de 1000km. Pour des raisons de sécurité, le circuit sera ensuite raccourci et la course de 1000km fera son retour en 1982.

Depuis 2016, Spa est un des circuits réguliers du calendrier ELMS.

Avec ses 7.004km, le circuit de Spa est le tracé le plus long de l’European Le Mans Series. Il comprend 19 virages et a le dénivelé le plus important de tous les circuits du calendrier.

En 2019, les vainqueurs ont parcouru 101 tours équivalent à 707.4 km. Il s’agit de la distance la plus longue depuis la première course en 2016. Phil Hanson et Filipe Albuquerque (United Autosports) restent sur deux victoires consécutives en 2018 et 2019… L’an dernier, ils avaient tout raflé !

Ligier a remporté les quatre éditions en catégorie LMP3 avec Graff en 2016, AT Racing en 2017, United Autosports en 2018 et Eurointernational en 2019. Mikkel Jensen a gagné à deux reprises en LMP3 (2017 et 2019).

Ferrari a gagné la catégorie LMGTE à trois reprises (JMW en 2016, Spirit of Race en 2017, Luzich Racing en 2019), contre une victoire pour Porsche avec Ebimotors en 2018.

Paul Dalla Lana et Mathias Lauda, pilotes Aston Martin Racing, connaissent bien le podium de Spa avec une victoire décrochée en FIA WEC en 2015, 2016, 2017 et 2018 aux côtés de Pedro Lamy.

Endurance-Info publiera les streamings Qualifs et Course de l’ELMS et de la Michelin Le Mans Cup tout au long du week-end…