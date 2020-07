ELMS, Castellet : Katherine Legge blessée suite à une sortie de piste

Katherine Legge a été victime d’une sortie de piste sur le Circuit Paul-Ricard ce matin alors qu’elle était au volant de l’ORECA 07 #50 engagée à la saison par Richard Mille Racing.

L’incident a eu lieu vers 11 h 39 ce matin au Virage de Signes, en bout de ligne droite du Mistral, l’endroit le plus rapide du circuit. Elle a heurté les rails de sécurité. Un drapeau rouge a alors été immédiatement déployé et les services médicaux et d’intervention sont très vite arrivés sur place.

Un communiqué de l’ELMS précise : “Katherine Legge n’a pas perdu connaissance et a été emmenée après son extraction au centre médical du circuit pour des examens complémentaires. Le médecin-chef du circuit a rapporté que Katherine Legge souffrait d’une fracture du tibia-péroné gauche ainsi que d’une fracture du poignet droit. Son pronostic vital n’est absolument pas engagé. Elle a ensuite été évacuée par l’hélicoptère du Samu 83 vers l’hôpital Sainte-Anne de Toulon.”

Pour rappel, la Britannique partage le baquet de la LMP2 avec Tatiana Calderón et Sophia Flörsch…