ELMS : Graff prêt à faire feu au Paul Ricard en LMP2 et LMP3

Graff a repris le chemin des circuits pour mener à bien des séances d’essais au Paul Ricard et à Spa-Francorchamps. C’est d’ailleurs sur ces deux circuits que l’écurie dirigée par Pascal Rauturier débutera sa saison 2020 qui passera par l’European Le Mans Series et la Michelin Le Mans Cup.

Une ORECA 07 disputera le championnat European Le Mans Series avec Thomas Laurent, Alexandre Cougnaud et James Allen. La LMP2 sera équipée de pneumatiques Michelin. Une participation aux 24 Heures du Mans est également au programme, mais sans Thomas Laurent qui sera retenu par Signatech-Alpine pour le WEC. Vincent Capillaire fera office de troisième pilote au Mans.

Deux LMP3 seront engagées en ELMS avec une Duqueine D08 et une Ligier JS P320. Comme par le passé, le team francilien ne met donc pas tous ses oeufs dans le même panier. Eric Trouillet, Sébastien Page et Luis Sanjuan se partageront le volant de la Duqueine D08 #5. On retrouvera Arnold Robin, Maxime Robin et Vincent Capillaire sur la Ligier JS P320 #9.

La Michelin Le Mans Cup fera partie du programme avec une Ligier JS P320 confiée à Rory Penttinen et Matthias Kaiser. Penttinen arrive du GT3 et plus précisément de chez Rinaldi Racing. Quant à Kaiser, on l’a vu en LMP3 chez Wimmer Werk Motorsport.

La saison 2020 de Graff débutera à la mi-juillet sur le circuit Paul Ricard.