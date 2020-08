ELMS, Course : United Autosports gagne, podium de Graff et Panis Racing, G-Drive out

Quelques gouttes de pluie à une heure de l’arrivée, une troisième voiture de sécurité, rien n’y a fait, personne n’a pu ralentir la marche en avant de United Autosport en Belgique. Le duo impeccable, Phil Hanson et Felipe Albuquerque, déjà auteur de la pole position, s’est imposé aux 4 Heures de Spa-Francorchamps ELMS avec une minute d’avance sur le reste du plateau ! L’équipe britannique signe sa 2e victoire en 2 courses. Les deux hommes ont bénéficié de l’abandon de leur plus sérieux adversaire à une heure de la fin : l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing. Pilotée à ce moment là par Mikkel Jensen, le Danois a été surpris (par la pluie ?) au Double Gauche et a tapé le mur de pneus.

La lutte a été superbe en toute fin de course pour les 2e, 3e et 4e places. Au final, comme au Castellet, l’ORECA 07 #39 a aussi fait une très belle prestation avec un Thomas Laurent en fin de course qui a réussi à hisser la voiture à la 2e place. Bravo également à James Allen et Alexandre Cougnaud, ses deux coéquipiers. L’ORECA 07 de Duqueine Team, qui a été aux avant-postes tout au long du meeting, devait terminer 3e, mais un tête à queue dans les tours derniers mètres, suite à une crevaison de Tristan Gommendy, prive l’équipe française d’un podium (4e). Ce sont finalement les efforts de Panis Racing qui sont récompensés. Loin en qualifications, l’ORECA 07 #31 s’est hissée à la 4e place finale grâce au trio Will Canal, Nico Jamin, Will Stevens. Retour des choses après leurs déboires au Castellet. A noter le superbe relais du Britannique et le podium de Goodyear !

Pour finir, le Top 5 est complété par la seconde ORECA 07 de United Autosports retardée par un drive through suite au contact de Will Owen avec la Ferrari 488 GTE #60 d’Iron Lynx. Mais les vainqueurs du Castellet restent dans la course au titre !

A noter la belle prestation de l’ORECA 07 #50 de Richard Mille Racing, 6e. IDEC Sport est 7e, Jota, pensionnaire régulier du FIA WEC, 8e !

Après la pole position hier, la Ligier JS P320 #2 de United Autosports de Wayne Boyd, Tom Gamble et Robert Wheldon l’emporte. Avec ce nouveau carton plein après le Castellet, l’équipe et l’équipage sont largement en tête des différents classements. Nielsen Racing prend la 2e place avec la Duqueine M30 – D08 #7 et EuroInternational (Ligier JS P320 #11), la 3e. Mauvaise opération pour Inter Europol Competition avec la mésaventure de Martin Hippe en début de course (ICI).

En GTE, la victoire est revenue à la Ferrari 488 GTE Evo #74 de Kessel Racing (David Perel, Marcos Gomes et Michael Broniszewski). Les trois hommes devancent une autre Ferrari, la #88 des Français Manu Collard, François Perrodo et du Britannique Harrison Newey. Le trio de tête est complété par l’Aston Martin Vantage #98 qui a occupé la tête en début de course. Les Porsche 911 RSR Proton Competition étaient bien, mais la #93 a eu un drive through pour ne pas avoir coupé son moteur lors d’un ravitaillement et la #77 a connu un tête à queue au niveau du Raidillon.

A noter l’abandon de la Ferrari 488 GTE Evo #54 AF Corse de Francesco Castellacci qui a provoqué le dernier Full Course Yellow / Safety Car. Un ennui mécanique semble à l’origine des soucis de cette auto. Du travail en perspective avec la manche WEC qui arrive. Giancarlo Fisichella sera le 3e homme le week-end prochain…

La prochaine manche ELMS, la 3e de la saison, aura lieu les 28 et 29 août au Castellet, tracé qui remplace le Circuit de Catalunya (Barcelone).