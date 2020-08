ELMS, Spa, H+1 : G-Drive Racing devance United Autosports

Après une heure de course, l’écurie G-Drive Racing est aux commandes de ces 4 Heures de Spa-Francorchamps, 2e manche de la saison 2020 de l’European Le Mans Series.

Après ces 60 premières minutes, l”Aurus 01 #26 de Mikkel Jensen est donc en tête. Il devance de 2 secondes les deux ORECA 07 #22 et #32 de United Autosports, la #38 de Jota et la #37 de Cool Racing.

En fin de premier relais, Will Owen a eu un contact avec la Ferrari 488 GTE #60 d’Iron Lynx (Claudio Schiavoni), cette dernière tapant le mur ne repartira pas. Un Safety Car a été mis en place et neutralise toujours l’épreuve. L’ORECA 07 #21 de DragonSpeed est partie de la voie des stands suite à un souci de pompe à essence…

En LMP3, on trouve des Ligier JS P320 aux avant-postes avec la #2 de United Autosports devant la #15 de RLR Sport et l’autre United, la #3…

Du côté des GTE, on a un belle bagarre en tête avec l’Aston Martin Vantage #98 actuellement leader avec juste quelques secondes devant la Porsche 911 RSR #77 de Proton Competition (Christian Ried) et la Ferrari 488 GTE #88 AF Corse de François Perrodo.

@Aston Martin Racing

La course a été neutralisée une première fois pendant 17 minutes suite à l’accrochage entre la Duqueine M30 – D08 #10 de Nielsen Racing et la Ligier JS P320 #13 de Inter Europol Compétition. La #10 de Rod Hodes est partie en tête à queue sous le nez de Martin Hippe (#13). Ce dernier n’a rien pu faire, il a essayé de l’éviter et a percuté le mur de pneus. On ne le reverra pas en course.

Autre incident impliquant deux Ferrari 488 GTE. La première, la #66 de JMW Motorsports (Rodrigo Sales), a percuté la #83 de Iron Lynx au niveau du virage des Combes, mais il a été trop optimiste, percutant la pauvre Manuela Gostner qui ne demandait rien à personne ! La #66 a écopé d’un drive through.