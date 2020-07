ELMS : ce qu’il faut retenir des nouveautés de la liste du Paul Ricard

Si on tient compte de la crise actuelle, avoir un plateau de 37 autos pour débuter l’European Le Mans Series est un signe positif. Le plateau initial devait comprendre 41 autos. On passe de 18 à 15 LMP2, de 14 à 12 LMP3 et de 9 à 10 GTE.

Trois équipes manquent à l’appel en LMP2 : Carlin, Ultimate, Inter Europol Competition. Sergio Campana retrouve le baquet de l’ORECA 07/BHK Motorsport en compagnie de Francesco Dracone. On note l’absence de Sophia Floersch chez Richard Mille Racing. Quatre équipes rouleront en gommes Goodyear cette saison : BHK Motorsport, Panis Racing, Algarve Pro Racing x2. Quatorze des quinze châssis sont des ORECA 07.

Trois équipes manquent également à l’appel en LMP3 : Inter Europol Competition #14, 360 Racing, IDEC Sport. En revanche, on note l’arrivée d’une Ligier JS P320/BHK Motorsport pour Lorenzo Veglia et Francesco La Mazza. Âgé de 23 ans, Veglia arrive de l’Italian GT tout comme La Mazza, âgé lui de 51 ans.

Austin McCuster ne sera pas de la partie chez Inter Europol Competition compte tenu des difficultés pour rejoindre l’Europe. Nigel Moore et Martin Hippe rouleront donc à deux sur la Ligier JS P320 #13. L’équipage de la Duqueine D08/DKR Engineering affiche complet. Le talentueux Laurents Hörr sera épaulé par François Kirmann, champion Michelin Le Mans Cup 2019 chez DKR, et Wolfgang Triller, habitué à rouler en GT3 dans les séries SRO. James Dayson rejoint RLR MSport. Le Canadien était l’année passée chez 360 Racing. On note l’arrivée de deux nouvelles têtes chez Eurointernational. Harrison Newey, qui était annoncé, n’est finalement pas de la partie sur la Ligier JS P320. Le Serbe Paolo Brajnik, âgé de 52 ans, pourra compter sur l’expérience de Leonard Hoogenboom, champion Asian Le Mans Series en titre. Huit Ligier JS P3 en découdront face à quatre Duqueine D08.

La catégorie GTE gagne une unité suite à l’arrivée de l’Aston Martin Vantage GTE alignée par AMR pour Paul Dalla Lana, Mathias Lauda et Augusto Farfus.

JMW Motorsport a remanié en partie l’équipage de sa Ferrari 488 GTE puisque Jeannette/Sales ne font plus partie de l’équipage. Hunter Abbott et Jody Fannin épaulent maintenant Finlay Hutchinson. Wei Lu n’est plus chez Kessel Racing sur la #69 où on retrouvera Matteo Cressoni et Jeff Segal. Le troisième pilote sera annoncé ultérieurement. Niki Cadei et David Perel rouleront sur la seconde Ferrari/Kessel Racing en compagnie de Michal Broniszewski. Michele Beretta connaît ses deux coéquipiers sur la Porsche 911 RSR/Dempsey-Proton Racing avec Christian Ried et Alessio Picariello. Felipe Laser rejoint lui aussi Proton Competition sur la Porsche 911 RSR #93 où figure déjà Richard Lietz.