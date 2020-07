Eddie Cheever : “Perdre Le Mans a été l’une des pires choses de ma carrière ! »

Si vous n’avez pas encore le réflexe de vous rendre quotidiennement sur Endurance-Classic, nous avons rencontré Eddie Cheever. Le natif de Phoenix compte trois départs en terre sarthoise.

Eddie Cheever n’a certes pas disputé beaucoup de fois les 24 Heures du Mans, mais il reste cependant un pilote phare de l’Endurance des années 1980 où il a principalement roulé pour Lancia et Jaguar. L’Américain a aussi disputé 143 Grand Prix de Formule 1 dans sa carrière et a surtout remporté les 500 Miles d’Indianapolis en 1998.

De son vrai nom, Edward McKay Cheever Jr, il est né le 10 janvier 1958, à Phoenix, aux USA. Très tôt, ses parents quittèrent les Etats-Unis pour émigrer vers l’Italie et s’installer à Rome. Enfant puis adolescent, il est fasciné par le sport automobile ce qui le mène vers une brillante carrière en Karting qui se solde par un titre de Champion d’Italie et d’Europe en 1973. Il remporte également le championnat d’Europe des Nations de karting en 1973 et 1974 pour l’Italie avec, entre autres, Riccardo Patrese. Justement, Riccardo Patresse le bat au championnat du monde 1974 de Karting où il est donc vice-champion.

La suite est à lire ici