Dylan Pereira : “Aller au Mans est un rêve qui se réalise”

A 23 ans, Dylan Pereira fait toujours partie des pilotes à qui on peut prédire un bel avenir en GT. Cela fait maintenant quelques années que le Luxembourgeois fait pas mal d’étincelles partout où il passe.

Le vice-champion Porsche Mobil 1 Supercup et Porsche Carrera Cup Deutschland 2020 change de registre pour rouler en FIA WEC sur l’Aston Martin Vantage GTE alignée par TF Sport en GTE-Am avec Felipe Fraga et Ben Keating. Dylan Pereira disputera en parallèle l’ADAC GT Masters sur une des deux Porsche 911 GT3 R/KÜS Team75 Bernhard.

Le Luxembourgeois d’origine portugaise va pouvoir disputer un programme complet en WEC après avoir disputé la finale à Bahrain sur une Porsche/Team Project 1.

“C’est pour moi un nouveau challenge”, a déclaré Dylan Pereira à Endurance-Info. “J’ai disputé une course WEC la saison dernière sur une Porsche. Je connais bien la marque même si la RSR est différente d’une Cup. Avec l’Aston Martin, le moteur passe de l’arrière à l’avant. Beaucoup de pilotes rêvent de rouler en WEC. Après Bahrain, j’ai pris des contacts pour poursuivre l’aventure dans la série.” La Porsche/Team Project 1 de Pereira/Bleekemolen/Keating avait pris la 6e place en GTE Am des 8 Heures de Bahrain.

“Aller au Mans est un rêve qui se réalise”, sourit Pereira. “C’est l’une des quatre courses les plus importantes pour moi avec Spa, Nürburgring et Daytona. Je tiens à y participer au moins une fois.”

Si Dylan Pereira découvrira les 24 Heures du Mans en août prochain, il connaît le grand circuit pour avoir pris part au meeting de Porsche Cup en septembre dernier. Trois mois plus tôt, il disputait les 24 Heures du Mans Virtuelles sur une Porsche/Team Project 1 avec une 9e place à la clé.

“Le grand circuit est vraiment sympa”, précise-t-il. “La piste n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire. Certes, il y a pas mal de lignes droites, mais certains passages comme Indianapolis et les Virages Porsche demandent de la maîtrise. Une Cup n’a pas d’ABS et pas d’aéro. Le circuit du Mans, c’est un peu comme à Monaco, on ne peut pas y rouler toute l’année. Le plaisir est donc décuplé.

“Pour en revenir à ma participation aux 24 Heures du Mans Virtuelles, j’ai pris beaucoup de plaisir et j’espère avoir la chance de renouveler l’expérience si j’en ai la possibilité. Il y avait beaucoup de très bons pilotes.” Sa saison en Porsche Mobil 1 Virtual Edition s’est terminée par une 3e place finale.

Début janvier, Dylan Pereira a montré sa pointe de vitesse aux Gulf 12 Hours sur une McLaren 720S GT3/2 Seas Motorsport, même si la course s’est terminée prématurément. Quelques semaines plus tôt, il disputait la finale Intercontinental GT Challenge à Kyalami sur la Porsche/Lechner Racing, son équipe en Supercup.

A terme, Dylan Pereira vise un statut de pilote officiel pour le compte d’un constructeur : “Je dois ouvrir toutes les portes pour y arriver. La situation actuelle n’est pas simple et j’espère que, dans deux ans, nous aurons une bien meilleure visibilité. Je dois pas mal rouler cette année, ce qui va aussi me permettre d’avoir l’expérience de différentes autos.”