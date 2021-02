Dubai, course 2 : bis repetita pour G-Drive Racing !

On prend les mêmes et on recommence à Dubai à l’occasion de la course 2 du meeting Asian Le Mans Series. Comme la veille, Yifei Ye, Ferdinand Habsburg et René Binder ont imposé l’Aurus 01/G-Drive Racing #26. United Autosports fait également la passe de deux en LMP3. Wayne Boyd, Rory Penttinen et Manuel Maldonado raflent la mise sur la Ligier JS P320 #23. Une Porsche peut en cacher une autre en GT. Cette fois, c’est la 911 GT3 R/GPX Racing de Julien Andlauer, Alain Ferté et Axcil Jefferies qui repart avec les 25 points de la victoire.

G-Drive Racing a réalisé un sans-faute ce week-end sur le Dubai Autodrome avec les deux poles, les deux victoires et un doublé le dimanche. Ferdinand Habsburg, Yifei Ye et René Binder ont connu une course tranquille en menant la course quasiment de bout en bout. Une pénalité (drive through) pour Habsburg (non respect des limites de la piste) n’a rien changé au résultat final. A l’issue des 125 tours de course, l’Aurus #26 a devancé la seconde Aurus de Franco Colapinto, Rui Pinto de Andrade et John Falb de 45s.

Phoenix Racing repart de Dubai avec une nouvelle troisième place. Nicki Thiim, Matthias Kaiser et Simon Trummer ont connu une course sage pour terminer à 59s de la tête. Lors des deux prochains rendez-vous, Kelvin van der Linde remplacera Nicki Thiim. Racing Team India (Karthikeyan/Rao/Maini) prend les points de la 4e place. L’Oreca 07/Era Motorsport d’Andreas Laskaratos, Kyle Tilley et Dwight Merriman rentre dans le top 5 et remporte par la même occasion la classe Am.

Du côté de chez Jota, Sean Gelael a une nouvelle fois connu des déboires pour son retour en LMP2. L’Indonésien s’est accroché avec une LMP3 avant de rentrer au stand pour changer le bloc arrière. Le pilote de la #38 a été pénalisé d’un stop & go pour sa manoeuvre. La #38 a ensuite passé du temps dans son stand avant de reprendre la piste. Comme hier, Stoffel Vandoorne a été très bon, mais cela n’aura pas suffi à faire mieux qu’une 6e place finale. La Ligier JS P217/Eurointernational a vite abandonné.

En LMP3, United Autosports a une nouvelle fois marqué les esprits. Wayne Boyd, Rory Penttinen et Manuel Maldonado n’ont guère été inquiétés durant les quatre heures de course même si la Duqueine D08/DKR Engineering de Laurents Hörr et Jean Glorieux a donné du fil à retordre à la #23. Après les déboires d’hier (accrochage), le team luxembourgeois de Kendy Janclaes revient aux affaires avec une 4e place malgré une pénalité (drive through) pour vitesse excessive dans la voie des stands. La Ligier JS P320/United Autosports #2 de Ian Loggie, Rob Wheldon et Andy Meyrick monte sur la deuxième marche du podium, devant la Ligier JS P320/Nielsen Racing #8 qui avait abandonné samedi. En revanche, la voiture soeur de Nielsen Racing (#9) n’a pas vu le damier après sa 2e place de la veille.

ARC Bratislava continue d’engranger de l’expérience avec sa Ginetta G61-LT-P3 même si le prototype britannique termine à 7 tours des vainqueurs.

Sixième place pour la Ligier JS P320/CD Sport de Nick Adcock, Michael Jensen et Adam Eteki après une pénalité (stop & go) en fin de course pour non respect du temps de ravitaillement de 110 secondes. La Ligier/Phoenix Racing n’a pas vu le damier suite à un problème en piste.

Quatrième hier après avoir mené quasiment toute la course, la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing de Julien Andalauer, Alain Ferté et Axcil Jefferies n’a pas laissé passer sa chance malgré les 20 kg en plus imposés aux Porsche pour la course 2. La #40 a pris le dessus sur la Ferrari 488 GT3/Rinaldi Racing de Davide Rigon, Rino Mastronardi et David Perel. On compte trois marques différentes dans le tiercé de tête avec la 3e place de l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 de Maxime Martin, Valentin Hasse-Clot et Alexander West. Les vainqueurs d’hier, à savoir Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer (Porsche/Precote Herberth Motorsport) ont pris la 5e place derrière la Mercedes-AMG GT3/HubAuto Racing de Raffaele Marciello, Marcos Gomes et Liam Talbot qui rétablit la situation après les soucis rencontrés hier (suspension).

Très en verve hier, Walkenhorst Motorsport a souffert avec un abandon pour la #34 et la dernière place du GT pour la #35 de Catsburg/Hull/Miller. La Ferrari/Formula Racing, mieux classée des 488 GT3 hier, a été handicapée par deux pénalités (vitesse excessive, temps de ravitaillement non respecté), d’où la 16e place finale.

Bis repetita en GT-Am avec un deuxième succès de la Ferrari 488 GT3/Rinaldi Racing de Manuel Lauck, Christian Hook et Patrick Kujala.

Prochain rendez-vous vendredi à Yas Marina (Abu Dhabi)…