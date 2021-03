Il faut désormais s’y habituer, la Honda NSX-GT de Bertrand Baguette et Koudai Tsukakoshi est de couleur suite à l’arrivée d’Astemo (Advanced sustainable Technologies for Mobility) en partenaire titre en lieu et place de Keihin.

Photo : Real Racing

Keihin a été repris par Hitachi Astemo, d’où la nouvelle entité. Astemo Real Racing sera en piste en fin de semaine à Okayama.