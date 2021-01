Du lourd chez Inter Europol Competition pour la saison WEC !

Inter Europol Competition s’apprête à disputer sa première saison WEC cette année. Elle sera également la première équipe polonaise à s’aligner en mondial ! Cela implique donc plusieurs changements. D’abord, fini la Ligier JS P217, place à l’ORECA 07 que l’écurie alignera en LMP2 cette année. De nouvelles têtes arrivent aussi au sein de la structure dirigée par Sascha Fassbender. On trouvera un bel équipage composé d’Alex Brundle, Renger van der Zande et Kuba Smiechowski.

Cependant, pour la première course de la saison à Sebring en mars, Renge van der Zande sera retenu par son programme IMSA avec Chip Ganassi Racing en DPi lors des 12 Heures de Sebring. Inter Europol Compétition s’est donc attaché les services du champion IMSA en titre et triple vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis : Helio Castroneves. Il sera associé à Alex Brundle et Kuba Smiechowski.

Helio Castroneves

Sascha Fassbender, le team manager de l’équipe : “Je suis fier de notre équipe car elle est la première équipe polonaise à participer au championnat du monde d’endurance. Je remercie tout particulièrement notre sponsor Inter Europol d’avoir rendu cela possible. Comme le montre la liste de nos pilotes, nous ne participons pas à la compétition uniquement pour y être. Non, nous voulons faire bonne impression et laisser notre empreinte en WEC. Avec Kuba, qui en est à sa troisième saison en LMP2, et Renger et Alex, qui ont déjà remporté des courses en LMP2 et DPi, nous avons constitué un équipage solide. Toute l’écurie est très motivée et a hâte de participer à la première étape du WEC en mars”.

A noter que l’équipe a reçu son ORECA 07 le 8 décembre dernier…