DTM Spa, course 1 : Müller et Audi dominent; Duval 3ème

Pour la première course 2020, le DTM était en Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps. La Série n ‘a pas oublié Alex Zanardi.

2020 DTM Spa; 08 Robert Kubica (POL), Orlen Team ART

Qualifications course 1

Pour ces premières qualifications de la saison 2020, une saison qui verra une lutte bicéphale entre les Audi RS 5 DTM et les BMW M4 DTM, à la suite des retraits successifs de Mercedes-Benz puis de Aston Martin, Audi a frappé le premier

Les pilotes de la marque aux quatre anneaux ont réalisé le quadruplé dans cette qualif 1, avec la première pole de l’année pour le néerlandais Robin Frijns (Audi Abt Sportsline #4) en 2.05.625, devant son coéquipier chez Abt Sportsline, le suisse Nico Müller (#51, 2.05.743), le champion en titre René Rast (Audi Rosberg #33), à un peu plus de deux dixièmes, et Mike Rockenfeller (Audi Phoenix #99), à près de quatre dixièmes.

Sheldon van der Linden était le plus rapide des pilotes BMW, en 1.26.242, avec la BMW M4 DTM RBM # 31) et il partagera la troisième ligne avec Timo Glock (BMW RMG #16). Loïc Duval (Audi Phoenix #28) était septième et les deux rookies Robert Kubica (BMW Art Grand Prix #8) et Harrison Newey (Audi WRT #10) fermaient la marche au quatorzième et quinzième rang.

Course

Les Audi ont confirmé en course leur suprématie actuelle et après le quadruplé des qualifications, elles ont réalisé un quintuplé.

La chaleur qui sévissait dans les Ardennes a joué un grand rôle et la gestion des pneumatiques a été déterminante.

2020 DTM Spa; Start, 33 Rene Rast (GER), Audi Sport Team Rosberg, 04 Robin Frijns, (NED), Audi Sport Team Abt Sportsline, 51 Nico MŸller (SUI), Audi Sport Team Abt Sportsline

Frijns partait en pole et emmenait dans son sillage Nico Müller. Cependant le rythme de l’Audi #4 chutait et le Suisse prenait le commandement de la course au quart de la course . Il n’allait plus en être délogé.

Frijns chutait dans le classement au fil de la course alors que René Rast ne fut jamais dans le bon tempo. Le pilote allemand allait même marquer deux arrêts au stand. Il sauvait néanmoins les meubles en terminant cinquième.

Belle course de Loïc Duval. Le Chartrain partait pourtant mal mais a gagné méthodiquement des positions pour finir sur le podium de cette première course. Alors qu’il pouvait même penser à la deuxième place, il était débordé en fin de l’épreuve par Jamie Green qui a taillé sa route avec succès dans le peloton après être parti loin sur la grille.

Mike Rockenfeller, le coéquipier de Duval chez Phoenix, a pris la quatrième place, entre Duval et Rast.

La première BMW M4 DTM, celle de Philipp Eng (RBM #25) est donc sixième, mais à 36 secondes de Müller. Lucas Auer (RMR #22) est septième et Timo Glock huitième, juste devant Robin Frijns.

Nico Müller a également été le plus rapide en course en 2.09.756.

