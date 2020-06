Deux jours après avoir annoncé un calendrier 2020 remanié, le DTM vient d’apporter une nouvelle correction avec une saison qui débutera finalement début août à Spa-Francorchamps. La saison comprendra finalement 9 rendez-vous et non plus 10.

Le Norisring, qui devait ouvrir la saison en juillet, est donc annulé car la ville de Nuremberg n’a pas obtenu la permission gouvernementale nécessaire.