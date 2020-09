DTM : le championnat passe aux GT3 en 2021

Suite au retrait d’Audi du DTM fin 2020, le championnat allemand dans sa forme actuelle se terminera en fin de saison. Toutefois, Gerhard Berger, patron de l’ITR, souhaite repositionner le championnat avec le soutien d’Audi et BMW. Les deux marques allemandes se sont prononcées en faveur d’une série professionnelle indépendante GT basée sur la plateforme ITR pour la saison 2021.

BMS (Gerhard Berger) assumera en solo la responsabilité de la nouvelle série et de son développement. Audi et BMW quittent donc l’ITR.

« Au cours des derniers mois, nous avons discuté de diverses options stratégiques pour l’avenir du DTM dans le cadre de négociations complexes », a déclaré Gerhard Berger. « Ces derniers jours, j’ai eu des discussions très constructives avec Audi et BMW. Les deux constructeurs me permettent d’assumer l’entière responsabilité de l’avenir d’une série dans laquelle, pour le moment, rouleront principalement des GT. Que Audi et BMW soutiennent un scénario de poursuite est une excellente nouvelle pour tous les employés et les fans de sport automobile. A l’avenir, ce ne sont plus les constructeurs, mais des équipes privées professionnelles indépendantes qui se disputeront des victoires sur la plateforme. Pour moi, il était important que les deux constructeurs s’engagent dans ce concept, afin que les modèles GT de ces marques puissent également courir ici. J’ai cet engagement.

« Par conséquent, j’exprime mes sincères remerciements aux constructeurs. Par leur décision, ils ont non seulement essentiellement contribué à sécuriser les emplois chez l’ITR et les partenaires DTM, mais aussi permettre aux fans et supporters de continuer à profiter du sport automobile de haut niveau. Maintenant, j’ai hâte de travailler sur une stratégie durable pour l’avenir, avec nos partenaires solides comme Sat 1, une stratégie qui ravira les fans. »

Cette nouvelle catégorie doit prendre le nom de GT Plus. Les constructeurs pourront apporter un soutien. Le format sera de deux courses Sprint par meeting. Tous les pilotes classés FIA pourront rouler dans le championnat qui sera régi par une BOP. Le DTM Trophy réservé aux GT4 se poursuivra en parallèle.

ROWE Racing avait annoncé il y a quelques semaines son intérêt pour une plateforme GT3.