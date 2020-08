DTM Lausitzring 1 : Nico Müller (Audi) en pole position

On prend les mêmes, et on recommence….La saison 2020 pourrait bien se résumer à un duel entre le Suisse Nico Müller (Audi RS 5 DTM Ant Sportsline #51) et le tenant du titre, l’Alllemand René Rast (Audi RS 5 DTM Rosberg #33).

Les deux hommes se sont livré un beau duel ce matin sur le Lausitzring, lors des qualifications de la course de ce samedi. Müller l’a emporté avec un chrono de 1.57.822 mais Rast est tout près, ayant échoué à 38 millièmes de seconde seulement en 1.57.860.

Le Néerlandais Robin Frijns (Audi Abt Sportsline #5), très en vue lui aussi depuis le début de saison, est troisième en 1.58.180, ayant battu pour cette position Mike Rockenfeller (Audi Phoenix #99) de la plus petite des marges, quatre millièmes de seconde.

La première BMW est la M4 DTM RMG #11 de Marco Wittman, en 1.58.414. Wittmann devance trois autres BMW, celles de Lucas Auer (M4 DTM RMR #22), de Philipp Eng (M4 DTM RMR #25), de Sheldon van der Linde (M4 DTM RBM #31).

Loïc Duval vient après ces quatre BMW en neuvième position, avec l’Audi Phoenix #28 en 1.59.091.

Les chronos sont ici