DTM : la passe de quatre pour Rast à Zolder

Les deux week-ends du DTM à Zolder ont été plus que bénéfiques pour René Rast. Aux deux succès remportés la semaine dernière en Belgique, le pilote allemand en a jouté deux autres, faisant donc le carton plein à Zolder, avec quatre victoires en quatre courses, ce qui lui a permis de devancer Nico Müller au classement pilotes et d’être bien parti pour conserver son titre 2019.

Course 1

Rast (Audi RS 5 Rosberg #33) avait réalisé la pole position en 1.18.843 devant deux autres pilotes Audi, Ferdinand Habsburg (Audi WRT #62) et Robin Frijns (Audi Abt Sportsline #4).

Dans cette course, Frijns fut Le seul à contester un tant soit peu la suprématie de Rast, mais en dépit de ses attaques, il a dû se contenter de la deuxième place à l’arrivée.

Frijns était resté un bon moment derrière Habsburg qui faisait une course superbe, avant de le passer dans la deuxième partie de la course.

La dernière place sur le podium a donné lieu à une rude bataille entre trois pilotes qui n’avaient encore jamais goûté à un podium en DTM : Habsburg donc, mais aussi Jonathan Aberdein (BMW M4 DTM RMR #27) et Fabio Scherer (Audi WRT #13). Habsburg résista avec bonheur à l’attaque de Aberdein, décrochant son premier podium, le premier podium également en DTM pour le Team WRT.

Nico Müller (Audi Abt Sportsline #51) a eu une course mouvementée. Après un accrochage en début de course avec l’Audi #10 de Harrison Newey, il était tombé en quatorzième position. Une solide fin de course lui permit de sauver un peu les meubles et de décrocher une sixième place.

Rast est donc le nouveau leader, avec 277 points, contre 267 à Müller et 262 à Frijns.

Course 2

Habsburg, survolté à Zolder ; avait fait la pole position en 1.18.879 devant Rast et Frijns. Nico Müller, parti en troisième ligne, prenait un excellent départ, s’infiltrait entre les Audi de Frijns et de Scherer et prenait provisoirement la troisième place.

En tête, Habsburg maîtrisait la situation et contrôlait parfaitement Rast qui semblait attendre son heure. Peu après, Aberdein bloquait les roues de sa BMW et percutait l’arrière de l’Audi de Scherer qui partait en tête-à-queue et heurtait l’Audi de Frijns. Game over pour les trois voitures !

Première incursion du safety car, avant une deuxième intervention un peu plus tard à la suite d’une collision entre les BMW de Lucas Auer (M4 DTM RMR #22) et de Philipp Eng (M4 DTM RBM #25).

Rast retardait son pitstop obligatoire et s’arrêtait un tour plus tard que Habsburg et Müller. Il reprenait la piste en première position et creusait peu à peu l’écart. Habsburg était en grande délicatesse avec ses pneus et perdait successivement plusieurs places, le team WRT le faisant même rentrer au stand pour un deuxième changement de gommes.

Rast était un large vainqueur devant Müller tandis que grâce à une bonne stratégie de course et quelques beaux dépassements, Robert Kubica (BMW ART Grand Prix #8) décrochait lui aussi son premier podium en DTM.

Rast est maintenant un solide leader du classement pilotes avec 304 points contre 285 à Nico Müller et 263 à Frijns, le grand perdant de ce dimanche.