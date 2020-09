Drapeau rouge aux 24H du Nürburgring !

Les 24 Heures du Nürburgring sont interrompues par un drapeau rouge. Les conditions de piste ne sont plus plus praticables. Après Raffaele Marciello (Mercedes), c’est Dries Vanthoor (Audi) qui est sorti dans le même virage avant de repartir. Les Audi ont pris les commandes et c’est ensuite Christopher Haase qui s’est fait une belle frayeur. Le spray dégagé par les autos rend la visibilité quasiment nulle sachant en plus que de l’eau stagne sur la piste.

Le prochain update de la direction de course sera fait à 0h30.