Dossier Porsche 917 ‘Cochon Rose’ (part 3) : les 24 Heures du Mans 1971

Suite et fin de notre dossier sur la Porsche 917 Cochon Rose avec un focus particulier sur la course en elle-même…

24 Heures du Mans 1971

Deux mois plus tard, on retrouve notre voiture aux 24 Heures du Mans et la « Grosse Bertha » s’est transformée en un « Cochon Rose ». Richard Söderberg, le styliste de Porsche, a eu LA bonne idée, sa décoration fait grande sensation auprès du public manceau en ce début de semaine de course.

Dans chacun des passages de roues avant, un petit sticker en forme de cochon est apposé. On peut y lire : « Der Trufel Jager von Zuffenhausen », autrement dit « Le chasseur de truffes de Zuffenhausen ». Chez Porsche, on a en le sens de l’humour et de l’autodérision pour saluer comme il se doit la Sarthe, « le pays des rillettes » !

La suite est à lire sur Endurance-Classic ici