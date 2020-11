Direction le Paul Ricard pour la finale FFSA GT 2020 !

Communiqué de Presse :

Après l’annulation du meeting de Lédenon, prévu du 6 au 8 novembre, SRO Motorsports Group a d’emblée travaillé sur une solution de repli pour offrir aux concurrents du Championnat de France FFSA des Circuits une épreuve alternative.

C’est donc dans le Var, du 20 au 22 novembre, qu’aura lieu la cinquième et dernière épreuve de cette saison décidément atypique. Pour proposer de la variété aux concurrents par rapport à la course qui s’était tenue début octobre, c’est cette fois la version du circuit de 3,8 km, incluant la Chicane Nord dans la Ligne droite du Mistral, qui sera utilisée.

« Le Championnat de France FFSA des Circuits est la référence du sport automobile sur circuit en France. À ce titre, cette épreuve bénéficie des dérogations permettant aux sports professionnels de se poursuivre » rappelle Laurent Gaudin, le Manager Général du Championnat de France FFSA des Circuits. «Nous avons bien sûr consulté les concurrents du FFSA GT, mais aussi les opérateurs des courses de support permanentes et semi-permanentes. Tous ont manifesté leur envie que cette saison déjà difficile, vive malgré tout une finale. Nous avons donc avec nos partenaires et le Circuit Paul Ricard, base du SRO Race Center, d’organiser la finale du Championnat de France FFSA des Circuits dans des conditions adaptées à la situation sanitaire actuelle.»

Évidemment, en cette période particulière, cet événement se tiendra avec un huis-clos absolu. Seuls les concurrents et les personnes essentielles à l’organisation de la course et disposant d’un test antigénique négatif du COVID-19, seront acceptés sur le site. Tout le meeting se tiendra dans le respect d’un protocole sanitaire strict tenant compte des nouvelles règles établies par la Fédération Française du Sport Automobile, le Ministère chargé des Sports, les autorités administratives locales. Plus que jamais, le respect des gestes barrières et des bulles sera imposé. Par ailleurs, SRO Motorsports Group garantit la présence d’un service médical dédié à la gestion du protocole sanitaire et – si nécessaire – de toute urgence inhérente au COVID-19.

La plupart des courses de support qui faisaient partie du meeting de Lédenon seront aussi de la partie au Castellet. Outre le Championnat de France FFSA GT, le Circuit Paul Ricard accueillera le Championnat de France F4, la Renault Clio Cup France, la Sprint Cup by Funyo Sport Proto, l’Endurance Cup by Funyo Sport Proto, la Coupe Caterham et la Mitjet International.

Les essais débuteront le vendredi 20 novembre et pas moins de 18 courses sont au menu samedi et dimanche. Les courses du Championnat de France FFSA GT seront à suivre en direct sur la chaîne YouTube GT World et sur les réseaux sociaux du FFSA GT.