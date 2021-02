Deux LMP2 pour G-Drive Racing en ELMS

Champion Asian Le Mans Series en titre, Roman Rusinov ne remet pas sa couronne en jeu cet hiver. Si le Russe n’est pas derrière volant, on retrouve tout de même deux Aurus 01 en Asian Le Mans Series sous la bannière G-Drive Racing. Comme la saison dernière, Algarve Pro Racing s’occupe de la partie technique.

John Falb, Franco Colapinto et Rui Pinto de Andrade se partagent le volant de l’Aurus #25, la #26 étant pour Yifei Ye, Ferdinand Habsburg et René Binder.

“J’aurais bien aimé rouler”, a confié Roman Rusinov à Endurance-Info. “Nous travaillons pour trouver le meilleur Silver possible pour l’European Le Mans Series. Trouver un pilote professionnel est plus facile, mais un Silver est plus compliqué. On profite de l’Asian Le Mans Series pour tester différents pilotes.”

Rui Pinto de Andrade, Franco Colapinto, René Binder et Yifei Ye sont classés Silver par la FIA.

Deux LMP2 sont attendues cette année en European Le Mans Series pour G-Drive Racing. APR sera le team exploitant les deux LMP2. Roman Rusinov est confirmé sur une auto, John Falb sur l’autre.

Deux dossiers seront déposés pour les 24 Heures du Mans.