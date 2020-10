Detroit de retour au calendrier IMSA 2021

Les officiels de l’IMSA et du Grand Prix de Detroit ont confirmé aujourd’hui que le championnat reviendrait dans la ville de l’état du Michigan les 4 et 5 juin 2021.

Après avoir traditionnellement partagé le week-end avec l’IndyCar, l’épreuve du championnat WeatherTech, sur le circuit urbain de 2,3 miles de Belle Isle, aura lieu un week-end plus tôt que la course d’IndyCar qui est prévue les 12 et 13 juin. Ce sera la première fois dans l’histoire du Grand Prix de Detroit que l’événement se déroulera sur deux week-ends.

“Il est regrettable que nous n’ayons pas pu accueillir le Grand Prix de Détroit en 2020 en raison de la COVID-19, mais nous sommes très heureux d’accueillir les fans à Belle Isle non pas pour un, mais pour deux grands week-ends de course et de divertissement familial”, a déclaré le président du Grand Prix, Bud Denker.

Le Grand Prix de Detroit accueillera les catégories DPi, LMP2 ainsi que la classe GTD.