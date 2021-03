Des synergies possibles entre la Formule 1 et l’Endurance chez Alpine

En présentant l’Alpine A521 ce mardi quelques jours avant l’A480 qui va concourir en Championnat du Monde d’Endurance dans la catégorie Hypercar, la marque française reste plus que jamais impliquée en sport automobile. On pourrait aussi évoquer l’A110 GT4, l’A110 Cup et l’A110 Rally.

Entre la F1 et l’Endurance, Alpine va être sur le devant de la scène cette année. Avec Fernando Alonso et Esteban Ocon d’un côté pour la partie Formule 1, la possibilité de remporter les 24 Heures du Mans de l’autre, Alpine a du pain sur la planche en 2021.

La présence d’Alpine Endurance Team, sous la direction de l’équipe de Philippe Sinault, peut laisser présager d’un engagement futur en Hypercar à moyen terme. C’est du moins le souhait de tous les passionnés de la discipline et un bon résultat en WEC et au Mans permettrait d’appuyer ce souhait.

Peut-on y voir des synergies entre la Formule 1 et l’Endurance ? Laurent Rossi a donné quelques indications lors de la présentation de l’A521.

“La Formule 1 reste la priorité d’Alpine”, a déclaré le directeur général de la marque. “Enstone (la base de l’équipe de F1 avec Viry-Châtillon, ndlr) n’a pas de devoir de s’impliquer maintenant. Au cours du développement d’une monoplace, il y a des périodes où certaines fonctions, certains métiers sont plus utilisés que d’autres. L’intérêt est que nous avons à Enstone des aérodynamiciens, des mécaniciens structurels, des stratèges et des analystes datas. Nous avons beaucoup de personnes dotées d’un talent incroyable. La F1 reste un sport de très haut niveau qui demande d’avoir le meilleur, pas seulement sur la piste, mais dans les bureaux à Enstone et Viry-Châtillon. Ces gens-là peuvent bien entendu apporter leur expertise aux autres secteurs du domaine d’activité stratégique.”

“Il y a bien entendu l’Endurance”, poursuit Laurent Rossi. “On peut imaginer des prolongements d’étude qui ne seraient pas spécifiques à la F1, ce qui est déjà le cas avec des études de modélisation des pneus, des études aéro qui peuvent intéresser la F1, l’Endurance et les véhicules Alpine qui sont des véhicules de sport. L’idée est d’avoir des synergies au travers de ces secteurs. Il faut trouver des ponts d’une discipline à l’autre.”

Avant de penser à l’avenir, Alpine Endurance Team va tout faire pour briller avec son A480 pilotée par Nicolas Lapierre, André Negrao et Matthieu Vaxiviere.