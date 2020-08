Des opportunités de roulage pour les GT2 dès 2020

SRO Motorsports Group poursuit le développement de sa catégorie GT2 avec de nouvelles opportunités mises en place pour ces nouvelles machines. Une Audi R8 LMS GT2 et une Porsche 911 GT2 RS Clubsport étaient en piste la semaine dernière à Spa-Francorchamps pour une journée de présentation. KTM, troisième constructeur à rejoindre la catégorie GT2, débutera les livraisons de sa X-Bow GT2 à l’automne prochain.

C’est d’ailleurs dans les Ardennes belges qu’avait eu lieu la première compétition GT2 en juillet 2019 en marge des Total24 Heures de Spa avec une course réservée aux Porsche. En fin de saison, une Audi a roulé en GT Sports Club à Barcelone. Ces voitures sont éligibles dès maintenant dans les classes Pro-Am et GT Sports Club (Am) en GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint. Quatre événements sont organisés cette année : Misano (7/9 août), Magny-Cours (11/13 septembre), Zandvoort (25/27 septembre), Barcelone (9/11 octobre).

Ce n’est pas tout puisque le Cubsport Curbstone Challenge autorise la venue des GT2 en dehors de la compétition. Quatre rendez-vous sont programmés : Spa-Francorchamps (14 septembre), Barcelone (12/13 octobre), Nürburgring GP (27/28 octobre) ; Paul Ricard (16/17 novembre). Le circuit Paul Ricard accueillera un week-end GT2 Supersportscar du 2 au 4 octobre en soutien du Championnat de France FFSA GT. Ce sera l’occasion d’apprécier les Porsche 911 GT2 RS Clubsport et 935. Les concurrents bénéficieront de plus de trois heures de temps de piste, ainsi qu’un accès au support technique de Porsche et à l’hospitalité du circuit.

Dès 2021, le GT Sports Club Europe sera une série autonome avec un calendrier de cinq événements. Les pilotes auront le choix de concourir en Pro-Am ou Am-Am. Un pilote en Am pourra rouler en solo. Deux courses d’une heure seront programmées sur chaque épreuve avec des podiums pour les meilleurs du classement général, Titanium (+ de 50 ans) et Iron (+ de 60 ans).