De la stabilité dans les catégorisations des pilotes en 2021

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et du report des championnats, la FIA a décidé que les pilotes conserveront les mêmes catégorisations en 2021. Aucun ajustement ne sera apporté à la catégorisation d’un pilote pour l’année 2021, à l’exception de quelques cas :

Les pilotes ayant droit à un déclassement automatique en raison de leur âge

Les pilotes désignés comme pilotes officiels

Les pilotes ayant remporté un championnat figurant dans la catégorisation des pilotes FIA

Les pilotes qui termineront dans les trois premiers des championnats F3 et F2

Les pilote Bronze âgés de moins de 30 ans lors de leur première année de compétition qui ont participé à plus de deux événements en 2020

Les pilotes qui demandent une révision de leur catégorisation pour d’autres raisons que l’arrêt de leur saison 2020 et qui soumettent leur candidature avant le 15 septembre prochain

Les pilotes ayant participé à une série dont la saison s’étendait sur le calendrier 2019/2020

Le comité annuel de catégorisation statuera sachant que l’absence de compétition en raison de la période d’arrêt ne sera pas considérée comme une raison valable pour demander un déclassement. La liste sera publiée début décembre et non plus le 15 novembre comme par le passé.