De la Jaguar XJR14 à la TWR Porsche (part 4) : la TWR WSC95, une XJR-14 déguisée…

La parenthèse Mazda étant fermée, revenons à nos « vrais » châssis Jaguar XJR-14 ! Cette auto va continuer sa carrière après sa saison 1992 en IMSA. En effet, sur les trois châssis XJR-14, deux sont encore roulants dont le #691, celui avec lequel Teo Fabi a été champion du monde en 1991 et qui a remporté trois courses dans trois championnat différents (SWC, JSPC, IMSA)…

En 1994, Tom Walkinshaw lance un ultimatum à Tony Dowe : » soit tu trouves un projet, soit je ferme Valparaiso (la branche américaine de TWR) ». Pour sauver son poste Tony Dowe lui suggère alors de « recycler » le châssis #691 dont il dispose en l’adaptant au règlement WSC réservé aux « barquettes ».

Porsche finance le projet, conjointement avec son ancien rival, TWR. Sous la direction de Tony Dowe, on transforme le châssis en question en barquette pendant l’été 1994 et prend le nom de WSC95-001 (691). Un autre châssis est en construction chez Astec , il prendra prendra le nom de WSC95-002. Pour le moteur, Porsche utilise le flat 6 (Type 935/76) des 962 C (un moteur assez puissant pour propulser les deux TWR-Porsche) et la boîte de vitesses de la 956.

