De la Jaguar XJR-14 à la TWR Porsche (part 1) : la genèse et les 24 Heures du Mans 1991

Pour cette fin d’année 2020, Endurance Classic a décidé de vous donner un peu de lecture pendant ces fêtes. Au programme, un gros dossier sur la Jaguar XJR-14 de 1991, sur sa version IMSA de 1992, sur le fait qu’elle ait servie de « base » aux Mazda MXR-01, et que le châssis Jaguar XJR-14 a remporté les 24 Heures du Mans en étant devenu une Porsche. On vous raconte tout cela en quatre parties, il fallait bien cela…

Après la lignée des XJR-5, XJR-6, XJR-9, XJR-12 qui ont permis à Jaguar de remporter les 24 Heures du Mans à deux reprises en 1988 et 1990 (ainsi que Daytona à deux reprises), la marque de Conventry subit la domination des Sauber-Mercedes (en 1989 et 1990) et décide de construire un nouveau prototype pour 1991.

