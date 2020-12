De grandes ambitions pour Mercedes-AMG en 2021

L’année en cours marque le dixième anniversaire du département compétition-client de Mercedes-AMG. Malgré l’annulation de plusieurs courses en raison de la pandémie, les équipes Mercedes-AMG ont été en mesure de remporter différentes courses aux quatre coins du monde en GT3 et GT4. Pas moins de 320 courses ont été disputées pour un total de 69 victoires au général et 169 succès de classe. Près de 100 équipes, 97 exactement, ont porté les couleurs Mercedes-AMG sur les différents circuits.

2020 marquait aussi les débuts de la Mercedes-AMG GT3 Evo qui a décroché 69 victoires et plus de 25 championnats nationaux ou internationaux. La marque de Affalterbach s’est imposée en GT World Challenge Europe Powered by AWS grâce à Timur Boguslavskiy (AKKA-ASP Team). Le Russe âgé de 20 ans est monté à huit reprises sur le podium des meetings Sprint et Endurance. Boguslavskiy est le plus jeune champion de la série. Madpanda Motorsport, AKKA-ASP Team, DXDT Racing Haupt Racing Team, TokSport WRT, Zakspeed BKK Mobil Oil Racing, HTP Winward Motorsport, DLV-Team Schütz Motorsport, GetSpeed Performance et Toro Racing ont joué les premiers rôles avec Mercedes en GT3.

En raison de la situation sanitaire, la soirée de fin de saison Mercedes-AMG compétition-client est annulée. Pour la première fois depuis la création de cette compétition interne, aucun gagnant n’a été décerné en raison du nombre insuffisant de courses. Pour donner à toutes les équipes et pilotes des possibilités suffisantes de marquer des points, le calendrier a été prolongé d’un an, soit jusqu’à fin 2021.

Mercedes-AMG continue son engagement en faveur des enfants défavorisés dans le monde via la fondation Laureus Sport for Good qui a permis de récolter 240 000 euros depuis 20217, dont 40 769 euros seulement cette année. Un don d’un euro pour chaque kilomètre parcouru dans les courses a été fait à la Fondation.

« Bien sûr, nous aurions tous souhaité une saison anniversaire un peu moins difficile pour notre programme », a déclaré Stefan Wendl, responsable de la compétition-client chez Mercedes-AMG. « Mais cela me rend encore plus fier de nos clients qui ont su tirer le meilleur parti de cette situation et accumulé à nouveau tant de belles réalisations malgré toutes les adversités. Au cours de leurs activités, ils ont à nouveau pu compter sur des voitures de premier ordre et notre soutien maximal. C’est ce qui rend le programme compétition-client de Mercedes-AMG unique au monde. Je voudrais également profiter de l’occasion pour remercier tous les responsables des courses GT qui ont permis le déroulement des courses en toute sécurité avec leur engagement et leurs bons concepts.

« Pour 2021, nous nous sommes à nouveau fixés des objectifs ambitieux. Nous avons de grandes attentes sur les courses de 24 heures au Nürburgring et à Spa-Francorchamps. Dans les grandes séries internationales de sprint et d’endurance, nous voulons être à nouveau en lice pour le titre. De plus, avec nos équipes clientes, nous mettrons notre orientation stratégique au niveau au niveau national sur les différents marchés. Et puis, nous attendons avec enthousiasme et impatience le nouveau DTM. »