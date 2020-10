David Salters bientôt nouveau président de HPD

Honda Performance Development a annoncé aujourd’hui que David Salters deviendrait le septième président de son histoire succédant ainsi à Ted Klaus qui prendra sa retraite à compter du 1er décembre, après une carrière de 30 ans chez Honda et des succès en IMSA et en IndyCar (notamment une victoire aux derniers 500 miles d’Indianapolis avec Takuma Sato).

Ingénieur de course chevronné ayant plus d’un quart de siècle d’expérience dans les plus grandes séries comme la Formule 1 (chez Ferrari et Mercedes) et l’IndyCar, David Salters dirigera le HPD, fondé en 1993, vers une nouvelle étape des sports mécaniques nord-américains, notamment le développement d’un nouveau groupe électrogène pour l’IndyCar. Il a rejoint HPD en 2015 en tant qu’ingénieur en chef et responsable technique des moteurs. Il occupe actuellement le poste de directeur technique depuis 2019.

Il prend donc les rênes de HPD alors que les divisions DPi et GTD fonctionnent bien en ce moment avec trois victoires consécutives en DPi, trois podiums en GTD avec l’Acura NSX GT3 Evo qui est en tête du championnat et l’annonce de la poursuite du programme Acura DPi via Wayne Taylor Racing et Shank Racing pour 2021.