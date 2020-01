David Cheng Racing prépare son retour en Asian Le Mans Series

Absent cette saison de l’Asian Le Mans Series, David Cheng Racing pourrait bien faire son retour dans la série l’hiver prochain. Le retour de l’équipe championne 2017/2018 est attendu pour 2020/2021. David Cheng, lui-même double champion (2013 en LMP2, 2015/2016 en LMP3), est présent ce week-end sur le meeting australien pour reprendre la température d’un championnat qu’il connaît bien.

“Le plan est d’être de retour en LMP2 la saison prochaine avec une équipe la plus chinoise possible”, nous a déclaré David Cheng dans le paddock du Bend. “Pour une présence en LMP3, rien n’est décidé.”

Le Chinois veut mettre un point d’honneur à avoir le plus possible un team asiatique : “De plus en plus de chinois veulent aller au Mans mais peu parlent et comprennent l’anglais, ce qui pose un problème. Il faut donc les accompagner du mieux possible. A nous de créer le meilleur environnement autour. Dans le cas contraire, ils resteront dans les championnats nationaux, ce qui est dommage car le potentiel est clairement là.”

Ce retour programmé en Asian Le Mans Series ne met pas de côté une présence en WEC où l’objectif est d’aligner au moins une auto sur la saison 2020/2021.

Ce n’est pas un secret de dire que David Cheng essaie toujours de convaincre un constructeur chinois de venir dans la nouvelle catégorie Le Mans Hypercar, mais à ce jour tout est figé : “Quelques constructeurs chinois montrent de l’intérêt pour la catégorie mais la décision est plus politique que financière. Il faut aussi voir du côté des nouvelles technologies comme l’hydrogène.”

Très occupé par ses obligations professionnelles, David Cheng a mis entre parenthèses sa carrière de pilote mais on pourrait bien le revoir sur les circuits en 2021 : “J’espère passer ma licence pour rouler sur la Nordschleife. Disputer les 24 Heures de Daytona, 24 Heures du Mans, 24 Heures de Spa et 24 Heures du Nürburgring ne serait pas pour me déplaire.”

Un programme en GT n’est pas à l’ordre du jour sur le moyen terme sachant tout de même que David Cheng Racing peut apporter un soutien technique à une équipe locale comme on l’a vu l’année passée.