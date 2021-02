CTF Performance arrive en Ligier European Series en catégorie JS2 R

Après avoir remporté le titre en Ligier JS Cup France AM en 2020 avec une Ligier JS2 R, l’équipe française CTF Performance s’apprête à franchir une nouvelle étape, mais cette fois-ci en série européenne. Cette année, l’écurie engagera sa Ligier JS2 R #95 en Ligier European Series. Cette auto sera emmenée par Nicolas Béraud et Fabien Delaplace.

Créée en 2011 par Aurélien Sire et Guillaume Revenu, CTF Performance a débuté dans les épreuves de course de côte et les rallyes locaux avant de passer avec succès aux séries monotypes et aux 24H SERIES. Depuis 2016, l’équipe a remporté au moins un titre par an avec le titre Elite en Lamera Cup en 2016 et 2017, le titre Gentleman en Lamera Cup de 2017 à 2020 et le titre en 24H Series 2018 dans la catégorie SP3. En 2020, elle a fait ses débuts dans la série réservée aux Ligier JS2 R, la Ligier JS Cup France et le succès a été immédiat. Dès sa première année, elle remporte le Championnat Am avec Nicolas Béraud et Fabien Delaplace aux commandes de la Ligier JS2 R #95.

L’écurie n’a pas l’intention de s’arrêter là. Elle recherche actuellement un autre équipage pour inscrire une deuxième Ligier JS2 R en Ligier European Series et prévoit de rejoindre les 24H SERIES cette année également avec une Ligier JS2 R équipée de son kit d’endurance.