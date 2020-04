Covid-19 : la FFSA prend plusieurs décisions

Le Bureau Fédéral de la FFSA a pris plusieurs décisions suite à la situation actuelle d’interdiction de toute manifestation de sport automobile. Tous les organisateurs contraints d’annuler leurs manifestations durant cette période ont vu et verront leurs droits de calendrier remboursés. En outre, il a été décidé que l’appel à cotisation de l’ensemble des associations sportives automobile et karting était ajourné.

Une cellule ad-hoc a été mise en place pour étudier les différents scénarios possibles d’aménagement de calendriers, mais également les demandes d’annulation, de report et des conditions de reprise d’activité.

D’un point de vue réglementaire, le gel des règlements techniques a été validé jusqu’à la fin de saison 2021 afin de ne pas ajouter de contraintes budgétaires aux pratiquants.

La FFSA travaille en collaboration avec les services des ministères concernés, pour répondre aux questions de la filière du sport automobile. Il a déjà été confirmé que les arrêtés d’homologation de circuit arrivés à échéance pendant le confinement sont prolongés de plein droit jusqu’au 24 août.

De plus, la Fédération Française du Sport Automobile a été intégrée dans une cellule de travail mise en place par le Comité National Olympique et Sportif Français afin de défendre les intérêts du sport auto au plus haut niveau de l’Etat. L’objectif est d’obtenir un maximum de soutien et de mesures favorables de la part de l’Etat pour l’ensemble de la filière.