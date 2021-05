Course Qualif 24H Nürburg : Frikadelli Racing Team fait le doublé

Porsche et Frikadelli Racing Team ont été les grands lauréats de la course qualificative des 24 Heures du Nürburgring sur un format de six heures. Le team allemand s’est offert le doublé dans l’Eifel.

A l’issue des 41 tours de course, Fred Mako, Maxime Martin, Patrick Pilet et Dennis Olsen se sont imposés sur la Porsche 911 GT3 R #31 avec plus d’une minute d’avance sur la voiture soeur partagée par Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Matt Campbell et Earl Bamber.

La dernière marche du podium est revenue à l’Audi R8 LMS GT3/Phoenix Racing de Nicki Thiim, Michele Beretta, Frank Stippler et Vincent Kolb. Mercedes-AMG Team GetSpeed (Götz/Juncadella/Schiller) et Falken Motorsports (Bachler/Arnold/Ragginger/Müller) complètent le top 5.

Porsche a placé pas moins de cinq 911 GT3 R dans les dix premiers avec la 7e place de Manthey Racing et la 10e de KCMG.

Matthieu Vaxiviere a pris la 9e place sur une Mercedes/GetSpeed en compagnie de Fabian Schiller et Dirk Müller. La mieux classée des BMW M6 GT3, celle de ROWE Racing pilotée par Catsburg/Edwards/Eng/Yelloly a terminé au 8e rang. Treizième place pour Romain Dumas et Julien Andlauer chez Rutronik Racing.

Le classement de la course est ici