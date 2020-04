Coupes de Pâques Nogaro 2008 : un match Saleen/Corvette en GT1, un beau plateau GT3

Qui dit lundi de Pâques dit Coupes de Pâques à Nogaro. Retour en mars 2008 pour un événement toujours aussi garni avec une quarantaine de GT en piste sur le tracé gersois. Les GT1 étaient toujours de la partie en compagnie des GT2 et GT3.

Avec cinq autos (trois Dodge Viper Competition Coupe et deux Lamborghini Gallardo), le Ruffier Racing de Jean-Claude Ruffier était présent en nombre dans une catégorie GT3 qui ne cesse de se garnir deux ans après le lancement de la catégorie par SRO.

La course 1 revenait à la Saleen S7-R/Larbre Compétition de Christophe Bouchut et Patrick Bornhauser devant une autre Saleen, celle de Debard/Thévenin (Tarrès Team). Ayari/Hernandez (Corvette C6.R/SRT) prenaient la troisième place. Le lundi, Yvan Lebon et Jean-Philippe Dayraut raflaient la mise au volant de la Corvette C6.R/DKR Engineering du team de Kendy Janclaes. Les Saleen de Bouchut/Bornhauser et Debard/Thévenin complétaient le podium.

David Loger et Eric Mouez remportaient les deux manches de la catégorie GT2 sur la Porsche 996 GT3-RSR/Nourry Compétition. Antoine Leclerc et David Tuchbant s’imposaient le dimanche en GT3 sur la Lamborghini Gallardo/First Racing, devant Campbell/Jakubowski (Ferrari 430/AS Events) et Ruffier/Peyroles (Viper/Ruffier Racing). Le lendemain, Franck Morel et Fabien Rosier faisaient parler la poudre en terminant au pied du podium scratch sur la Dodge Viper Competition Coupe/Le Revelois. Deuxième place pour la Ferrari 430/Sport Garage de Lorgeré-Roux/Brandela. La dernière marche du podium revenait à la Dodge Viper/Ruffier Racing de Peyroles/Ruffier.