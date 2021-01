Corvette Racing, entre changements et ambitions…

Corvette Racing a signé une superbe première saison IMSA avec sa nouvelle arme, la C8.R. Elle a remporté six des onze manches auxquelles elle a pris part et a permis de remporter les titres Equipes et Pilotes. Mais un programme de course n’est jamais un long fleuve tranquille et Corvette Racing n’échappe pas à certains changements.

Il y a plusieurs cette année au sein de la marque de Detroit. Sur la #4, Tommy Milner voit arriver deux nouveaux coéquipiers. « Il y a beaucoup de grands changements avec l’arrivée de Nick (Tandy) et Alex (Sims) et j’en suis très heureux. J’ai couru contre ces gars en GTLM pendant de nombreuses années, je sais combien ils sont difficiles en tant que concurrents, c’est pourquoi je suis heureux de ne plus avoir à courir contre eux maintenant. »

Un autre (gros) changement aura lieu dès les 24 Heures de Daytona pour l’ensemble de l’équipe Corvette Racing, ce sera l’absence de Doug Fehan. « Il a participé à ce programme depuis le début et a joué un rôle important au sein de Corvette Racing » insiste Tommy Milner. « Son leadership et son rôle au sein de l’équipe sont évidents depuis très longtemps. L’équipe et Chevrolet ont quelque peu modifié leurs programmes et les ont restructurés d’une certaine manière pour que le côté compétition relève plus de la branche ingénierie. Il y a beaucoup de personnes très compétentes qui sont impliquées du côté de Corvette Racing, de Chevrolet et de Pratt Miller, cela n’a pas changé. Doug a évidemment fait partie pendant très, très longtemps de Corvette Racing. Il a laissé sa marque à bien des égards. Son expérience et sa personnalité vont certainement nous manquer sur la piste. Il a laissé un grand héritage, il avait un rôle global à bien des égards et nous pouvons continuer à aller de l’avant grâce à lui. Pour l’instant, son remplaçant (team manager / directeur du programme Corvette ) n’a pas été annoncé et je pense que l’objectif est d’avoir quelqu’un d’ici la fin du mois et, espérons-le, avant la course de Daytona. »

Avec ou sans Doug Fehan, Corvette Racing rentre dans l’année 2021 avec les mêmes ambitions que l’année dernière. « Ce sera la deuxième année de ce programme avec Corvette et la C8.R. L’année dernière a été couronnée de succès avec de nombreuses victoires et le championnat GTLM en poche. Nous cherchons à l’égaler et l’un des objectifs du programme cette saison sera de remporter certaines des plus belles courses dont les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring. Nous sommes impatients de relancer la saison et de voir comment tout cela va se dérouler » affirme Tommy Milner.

Cependant, les pilotes Corvette Racing savent que la concurrence cette année sera moindre avec le départ de Porsche (CORE Autosport) et la présence incertaine de BMW sur la totalité de la saison IMSA. « Nous espérons toujours que BMW va disputer toute la saison. » affirme Nick Tandy. « C’est une possibilité. Il suffit de deux voitures pour faire une course. C’est formidable que WeatherTech et Proton se soient associés et s’engagent pour une saison complète. Je me souviens qu’il y a quelques années, Ford était là, Porsche et Ferrari aussi, c’était la meilleure période de GT. Cette année, il y a une baisse du nombre de voitures, mais cela ne veut pas dire que l’on aura des courses moins intenses sur la piste. J’attends Daytona avec impatience, il y aura quelques bonnes voitures au départ et beaucoup de choses se passeront avec l’arrivée des LMP3 en piste. J’espère que nous pourrons aligner quelques voitures en WEC lors du week-end du Super Sebring. » Tommy Milner est lui aussi revenu sur une concurrence « plus faible » cette année. « Comme toujours dans cette classe GT, il y a des changements. Certaines années, nous avons neuf ou dix voitures en course et d’autres moins. Chez Corvette Racing, nous apprécions bien sûr cette compétition. L’absence de l’équipe usine Porsche n’est pas idéale, mais il n’y a pas de raison de ne pas considérer sérieusement les gars de WeatherTech Racing. Il y aura de grands pilotes dans cette équipe qui chercheront à gagner des courses. D’une certaine manière, ils se sentent probablement comme des outsiders, ils vont donc travailler très dur pour essayer de nous battre. »

Chez Corvette Racing, on se méfie donc des deux BMW M8 GTE, de la Ferrari 488 GTE de Risi Competizione et de la Porsche 911 RSR alignée conjointement par Weather Tech Racing et Proton Competition. Alors on met les petits plats dans les grands du côté de Detroit pour ne pas rater le début de la saison comme le confirme Tommy Milner. « Nous avons eu un test à la fin de l’année où Nick et Alexander ont pu rouler avec la C8.R, ils ont tous les deux été rapides. Ce sont deux professionnels qui font cela depuis si longtemps. Il y a des détails à connaître pour piloter une nouvelle voiture, ce qui leur demandera évidemment plusieurs courses pour la comprendre. Du point de vue du rythme et de l’esprit d’équipe, ces deux types ont été excellents jusqu’à présent. Maintenant, avec Nick et moi sur l’ensemble de la saison – plus Alex pour les longues courses – nous essayons de comprendre quelles ont été les lacunes de la #4 l’an dernier, ce que les gars de la #3 faisaient différemment et nous essayerons de trouver notre propre voie avec quelques trucs et secrets ici et là ». Du côté des nouveaux, il est important d’accumuler du temps dans la voiture avant la première course de la saison. En plus du temps de piste, Nick Tandy enchaine les jours dans le simulateur “Driver in the Loop” que Corvette Racing possède en Caroline du Nord. « J’y suis déjà allé et je dois y retourner avant la course de Daytona. La bonne nouvelle est que nous allons avoir cinq jours de tests à Daytona avant les 24 heures (entre autres avec le Roar). En plus, nous aurons la course de qualification à la fin du Roar. »

Place donc à la manche d’ouverture de la saison 2021 de l’IMSA Weather Tech avec ces 24 Heures de Daytona où 50 voitures sont attendues. « Ce sera un grand défi, quoi qu’il arrive » martèle Tommy Milner. « C’est notre principal objectif pour l’instant. Je dirais que la rivalité au sein de l’équipe s’est accrue au fil des ans à bien des égards. Nous avons vu par le passé, quand il n’y avait que Corvette Racing dans la classe GT1 à l’époque, que les courses étaient encore assez épiques comme celle des 24 Heures de Daytona 2016 où les deux voitures se sont affrontées en tête à tête pendant la dernière heure et demie de course. D’une certaine manière, nous devons faire la course nous-mêmes. Les deux voitures et les deux équipes de pilotes se poussent constamment. Donc même si nous n’avons pas beaucoup de concurrence pour les courses de sprint, quand nous irons à Daytona, Sebring et Petit Le Mans, nous serons au top de notre forme. Nous ferons certainement tout notre possible pour battre ces trois voitures tout au long de l’année. »

arrivée GTLM 24 Heures de Daytona 2016

Cependant, on croise les doigts aussi bien au niveau de l’organisation de l’IMSA que des équipes pour qu’il n’y ait pas de souci avec la pandémie de Covid-19 qui sévit à travers le monde. On craint les nouvelles restrictions par rapport au Royaume-Uni. Alexander Sims, le 3e pilote Corvette Racing sur la #4 dans les courses Michelin Endurance Cup, est, entre autres, concerné. « La nouvelle récente de l’arrivée d’un test négatif aux États-Unis et du retour d’un autre test au Royaume-Uni est un petit problème logistique que nous devons régler. Il n’y a rien de radicalement différent, si ce n’est qu’une quarantaine au retour au Royaume-Uni sera nécessaire. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. »

A suivre…