24H Daytona : 50 autos au Roar !

La liste des engagés du Roar Before the Rolex 24 (22/24 janvier) fait état de 50 autos. L’IMSA a révélé les équipes qui en découdront sur le Roar Before the Rolex 24 sans confirmer les équipages. Le chiffre est supérieur aux deux dernières années.

Sept prototypes DPi sont annoncés avec des équipages qui sont déjà quasiment tous connus. Chip Ganassi Racing doit dévoiler ce jeudi la livrée de sa Cadillac DPi-V.R où on devrait retrouver Scott Dixon et Marcus Ericsson pour épauler Renger van der Zande et Kevin Magnussen. Le reste des équipes était connu et on aura bien une seule Mazda en piste. On compte six autos sur la saison complète puisque la Cadillac DPi-V.R/Action Express Racing est engagée uniquement pour Daytona.

De cinq LMP2, le plateau passe à dix avec plusieurs équipes venant d’Europe : Racing Team Nederland, High Class Racing, Cetilar Racing.

Pour ses débuts sur le double tour d’horloge floridien, les LMP3 seront au nombre de sept avec cinq Ligier JS P320 et deux Duqueine D08.

Sans grande surprise, le plateau GTLM sera composé de six autos avec la présence des deux BMW M8 GTE face aux deux Corvette C8.R, à la Ferrari 488 GTE/Risi Competizione et à la Porsche 911 RSR/WeatherTech Racing.

Avec vingt GT3, la catégorie GTD est la plus fournie. NTE Sport, qui alignera l’unique Audi R8 LMS du plateau, débutera dans le championnat. L’équipe est connue pour rouler en Michelin Pilot Challenge avec une McLaren 570S GT4.

