CORE autosport communiquera ultérieurement sur son avenir

Avec le retrait de Porsche du championnat IMSA, une page se tourne. Souhaitons maintenant que ce départ soit comblé par un programme LMDh. CORE autosport, qui suivait techniquement l’engagement des deux Porsche 911 RSR, communiquera ultérieurement ses plans pour 2021.

« Suite à l’annonce de Porsche AG de son retrait du championnat IMSA en fin de saison, CORE autosport tient à remercier Porsche pour ses sept années de course au plus haut niveau », a déclaré le team dans un communiqué de presse. « Nous savons que la décision est difficile mais nous comprenons que le climat économique actuel oblige chacun à resserrer son budget. »

CORE autosport va se concentrer sur la défense du titre. Depuis 2014, Porsche GT Team a décroché 48 podiums, 17 poles, 18 victoires, 3 championnats Constructeurs, 2 championnats Pilotes et Equipes, 2 titres NAEC (North American Endurance Cup) Equipes et Pilotes, 1 titre NAEC Constructeur et 1 podium aux 24 Heures du Mans.

« Il s’agit d’un partenariat incroyable de sept ans », a déclaré Morgan Brady, en charge de l’équipe. « Je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli. Alors que nous continuons à nous préparer pour les 10 manches restantes du championnat IMSA, nous sommes sensibles à la façon dont ce départ affectera les membres de notre équipe et leurs familles. »

Jon Bennett, propriétaire de l’équipe, retient une collaboration fructueuse : « Le partenariat de CORE avec Porsche a toujours été un rêve pour moi. Non seulement parce que j’aime la marque, mais parce que ce partenariat, avec l’histoire et la réputation de Porsche, a accru la visibilité du travail exceptionnel que nous effectuons chez CORE. Je remercie Porsche pour ces sept années incroyables et je remercie nos employés qui sont les meilleurs dans le métier. Je suis honoré d’avoir partagé ce temps passé ensemble. »