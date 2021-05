Cooper MacNeil à plein temps chez Proton Competition

Cooper MacNeil disputera les manches restantes de l’European Le Mans Series sur la Porsche 911 RSR aux couleurs WeatherTech. Le pilote américain rejoint Gianmaria Bruni et Christian Ried dans le baquet de la #77. Jaxon Evans était le troisième homme à Barcelone pour l’ouverture du championnat.

“J’ai hâte de disputer les dernières courses ELMS”, a déclaré MacNeil. “Malheureusement, j’ai dû rater le premier à cause d’un conflit de date, mais je serai sur les cinq autres avec Proton dans la Porsche RSR #77 WeatherTech Racing avec Gimmi et Christian. J’ai hâte d’apprendre de nouvelles pistes et d’avoir plus de temps dans la 911 RSR.

“Nous avons eu l’idée de courir l’ELMS sur la base du fait que trois courses sont à disputer avant le Mans en août. Donc, obtenir plus de temps de roulage dans la 911 RSR dans des conditions de course est la meilleure façon de le faire. C’était une décision facile car il n’y a aucun conflit avec l’IMSA ou le Ferrari Challenge. Cela soulage une partie de la pression exercée sur l’équipe pour qu’elle se rende aux États-Unis pour des tests et tous les problèmes qui en découlent”.