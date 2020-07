Conseil d’Etat : l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes reste en vigueur

Si la situation sanitaire s’est améliorée, on ne peut pas dire que la pandémie soit derrière nous. Pour ce qui est du sport automobile en France, on parle toujours de huis clos pour un certain temps. Ce sera le cas dans quelques jours au Paul Ricard à l’occasion du lancement de la saison European Le Mans Series 2020.

Il n’est pas encore possible de revenir dans le monde d’avant. De nouveau saisi par plusieurs associations, le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle dans son ordonnance du jour que la situation sanitaire continue de justifier des mesures de prévention. L’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes reste en place au regard de la situation sanitaire actuelle. Le décret du 31 mai dernier est donc maintenu.