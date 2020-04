Concours : tout le plateau GT4 est maintenant coloriable !

Et voici les deux dernières GT4 à colorier ‘made by Quentin Guibert’ ! Avec la KTM X-Bow GT4 et la Panoz Avezzano GT4, vous avez maintenant tout le plateau disponible.

Vous pouvez envoyer vos dessins en n’oubliant pas de mettre votre nom à : media@sro-motorsports.com. Il est possible d’envoyer plusieurs dessins.

Une fois le concours terminé, le jury composé des champions 2019 (Greg Guilvert, Fabien Michal, Nicolas Gomar, Julien Lambert) choisira les plus belles livrées. Les vainqueurs recevront des produits dérivés dédicacés.