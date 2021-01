Concerto pour Pilotes chez Glickenhaus

Lors de la publication de la liste des engagés pour la saison 2021 du WEC, on a pu voir le nom des deux premiers pilotes de la Scuderia Cameron Glickenhaus : l’Américain Gustavo Menezes et l’Australien Ryan Briscoe. Les deux hommes se réjouissent de pouvoir participer à la première saison de la nouvelle formule Hypercar…

Gustavo Menezes sort d’une saison WEC en LMP1 avec Rebellion Racing. Il a terminé troisième des deux dernières saisons WEC avec l’équipe suisse. En 2021, il sera au volant de la Glickenhaus 007 LMH #708. “2021 est une année très importante car c’est la première année avant que le WEC ne reprenne pleinement vie avec le retour d’autres marques en Hypercar”, a-t-il déclaré à Sportscar365. “Nous devions faire quelque chose pour que mes résultats restent pertinents et visibles pour tout le monde. Je ne voulais pas vraiment faire du LMP2 à moins que ce soit avec une équipe avec laquelle je puisse exceller et réaliser des performances de haut niveau. J’ai dit à mon manager d’appeler Glickenhaus. Nous avons discuté de leur programme, et cela a semblé très intriguant et excitant. Ils sont vraiment motivés et ont beaucoup travaillé avec Joest et Sauber. Cela montre leur motivation et leur volonté de gagner et pas seulement se présenter sur la grille. Ce n’est pas tout le temps le cas avec des équipes privées. De l’extérieur avec ByKolles et même avec Rebellion, il n’y avait pas toujours une vraie chance de gagner. Glickenhaus étant un constructeur américain et moi-même un pilote américain ayant de l’expérience, c’était juste la situation parfaite.”

Lui qui a battu Toyota à deux reprises à Shanghai et sur le Circuit of The Americas (Austin) en WEC la saison dernière, le jeune homme de 26 ans va continuer de se battre contre le constructeur japonais en Hypercar avec sa nouvelle GR010 Hybrid. Une BoP devra équilibrer les forces entre les cinq5 prototypes annoncés à l’année. “Il est difficile de dire quoi que ce soit avant de savoir ce que sera le BoP. Toyota a une nouvelle voiture et nous également. Tout est neuf, mais en même temps, nous savons aussi qu’ils ont un système quatre roues motrices. Il est difficile de savoir où nous serons par rapport à eux. Mais je sens qu’il y a une réelle opportunité. Nous devrons voir comment sera la BoP entre l’ex LMP1 (l’ancienne Rebellion rebadgée Alpine), Toyota et nous. Je pense que cela pourrait être très excitant et que le championnat sera bon parce que nous savons qu’il y a un grand avenir pour le WEC. Je suis juste excité de participer à nouveau aux 24 Heures du Mans et, cette fois, avec le drapeau américain sur la plus haute marche du podium, espérons-le. C’est l’un de mes rêves : concourir pour la victoire au Mans et, je l’espère, avoir une vraie chance de gagner avec une équipe américaine. Se battre dans la catégorie reine est un rêve qui est devenu réalité. Nous allons tout donner cette année”.

Sur l’autre Glickenhaus 007 LMH, la #709, c’est donc Ryan Briscoe qui a été confirmé. Le récent vainqueur des 24 Heures de Daytona et de Petit Le Mans va découvrir le WEC en version saison complète car il a déjà disputé plusieurs fois les 24 Heures du Mans pour le compte de Ford Chip Ganassi (Ford GT). Il sort d’une saison en DPi sur la Cadillac de Wayne Taylor Racing (#10). L’ancien pilote IndyCar est arrivé deuxième du championnat IMSA WeatherTech SportsCar l’année dernière.

“C’est une grande opportunité de retourner aux 24 Heures du Mans et de courir pour la victoire finale avec un groupe de personnes qui fait quelque chose d’extraordinaire en tant qu’équipe privée”, a déclaré Ryan Briscoe. “Je suis très heureux de les rejoindre. Je n’ai encore rencontré personne, donc c’est très nouveau. J’ai hâte de m’impliquer dans l’écurie et de commencer les tests pour voir ce que vaut cette LMH. Je pense certainement que mon expérience récente en DPi ira parfaitement avec ce que j’essaie de réaliser en LMH avec Glickenhaus. Je suis sûr que de ne pas avoir un baquet en DPi à plein temps me manquera tout comme ces voitures et la vitesse qu’elles délivrent, mais cela m’a ouvert la porte à d’autres opportunités comme la course aux 24 Heures de Daytona avec Scuderia Corsa et maintenant avec Glickenhaus en LMDh”.

Le propriétaire de SCG, Jim Glickenhaus, a déclaré au début du mois que son équipe cherchait à former un groupe “avec un mélange de pilotes très expérimentés et de jeunes, rapides et prometteurs”. Il a aussi ajouté qu’il a “eu des noms surprenants” qui se sont présentés avec intérêt pour piloter la LMH. L’équipe espère effectuer le premier test de son prototype équipé d’un V8 de 3,8 litres avant la fin du mois, tandis que le reste des pilotes sera annoncé ultérieurement. La date du 29 janvier a été avancée, à suivre…