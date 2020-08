Communication concernant le test COVID-19 de Gabriel Aubry, Algarve Pro Racing forfait

Communication du FIA WEC :

A la suite de l’annonce concernant Gabriel Aubry, pilote de l’ORECA #37 exploitée par JOTA Sport, qui a été testé positif à la COVID-19 sur le circuit de Spa-Francorchamps en amont de la course du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) des TOTAL 6 Heures de Spa-Francorchamps, le FIA WEC est maintenant en mesure de confirmer que le deuxième test effectué s’est également avéré positif.

Dans le cadre de l’enquête de traçabilité réalisée, toutes les personnes avec qui le pilote français a été en contact proche – 3 membres de l’équipe JOTA Sport, 16 de l’équipe Algarve Pro Racing avec laquelle il a roulé en ELMS à Spa-Francorchamps la semaine dernière, ainsi que 3 techniciens de Goodyear et un mécanicien de Rebellion – ont été mises en quarantaine jusqu’à ce que les résultats des tests coronavirus PCR soient connus.

Trois membres de l’écurie Algarve Pro Racing – un pilote et deux autres personnes – ayant été confirmés positifs, cette équipe ne disputera pas les Total 6 Heures de Spa-Francorchamps ce week-end. L’équipe est actuellement en quarantaine à son hôtel. Aucun des cas positifs n’a présenté de symptôme.

Tous les autres tests menés sur les personnes ayant côtoyé Gabriel Aubry se sont avérés négatifs. Néanmoins, en prévention, il a été décidé que toutes ces personnes n’auront pas accès au paddock ce weekend et devront rester en quarantaine. Ils seront tenus de réaliser un autre test dans quelques jours.

En accord avec les protocoles COVID-19 de la FIA et du WEC et les instructions du Délégué Médical COVID-19 du WEC sur le circuit de Spa-Francorchamps, le personnel concerné suivra les procédures requises par les autorités gouvernementales nationales.

Gabriel Aubry: « Ayant été informé qu’une personne rencontrée récemment avait contracté la COVID-19, j’ai immédiatement décidé de faire un test de dépistage en France. Ne présentant aucun symptôme, je suis reparti à Spa-Francorchamps. Peu après mon arrivée en Belgique, j’ai été informé que ce test était positif.

« Le WEC, JOTA et Algarve Pro Racing en ont été immédiatement informés et j’ai suivi les procédures de sécurité, dont un confinement dans ma chambre d’hôtel. Un deuxième test effectué à Spa-Francorchamps s’est révélé positif.

« Je suis profondément triste et désolé pour mes coéquipiers de ne pouvoir me battre à leurs côtés ce week-end. Je leur souhaite le meilleur pour la course. En attendant, je vais continuer à suivre les procédures du WEC et j’espère être de retour pour la prochaine manche ELMS. »

Des informations supplémentaires seront communiquées en temps et en heure.